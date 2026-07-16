「妳只能寵我」男警留停當男公關 涉詐女客百萬、洩密被免職

台北市文山第一分局莊姓警員留職停薪期間到男模會館擔任男公關，涉嫌以交往為由詐取女客100萬元，回任警職後又將公務資料傳給另一名女客，台北地檢署已依詐欺等罪嫌將他起訴，文山一分局今天指出，已核予莊員一次兩大過免職，並在處分確定前先行停職。

據了解，莊員30多歲，長相英俊，過去執勤表現優異，曾獲台北市警局表揚。他2023年2月1日至2024年7月31日，以家庭因素申請留職停薪，期間轉往台北市一家知名男模會館工作，除在店內接待女客，也私下與客人聯絡、維繫關係。

檢方調查，莊員2024年2月間與張姓女客互動時，以「妳只能寵我哦」等曖昧話語示好，又稱家中長輩需要醫藥費，希望等經濟穩定後，再與張女進一步培養感情。莊員另曾對張女與其他男模互動表現醋意，使張女相信他有意交往，最後匯款100萬元給他。

莊員收到款項後逐漸疏遠，後來避不見面；留職停薪期滿後，他回任警職，並與原本交往的女友結婚；不過莊員復職後仍持續與另一名李姓女客聯繫，涉嫌將民眾個資、死亡案件報驗資料、110報案紀錄、勤務表、人犯戒護影片及訓練打靶影片等公務資訊傳給李女。

莊員後來與李女鬧翻，李女提醒張女可能受騙，張女得知莊員已回任警職，且與女友結婚後，憤而提告。

莊員偵查時否認詐欺，辯稱將張女視為乾姊，100萬元是張女自願給付；傳送資料給李女也只是分享，沒有不法對價。

檢方調閱Line對話、匯款及資料傳送紀錄，認定莊員明知已有論及婚嫁的女友，仍以可能交往為由使張女交付財物，並涉嫌洩漏職務上應保密的資料，偵查終結後依詐欺等罪嫌起訴，另聲請法院沒收100萬元犯罪所得。

文山一分局今天表示，接獲檢舉後主動查證、自清自檢，並報請北檢指揮偵辦。莊員目前免職處分尚未確定，已先行停職；分局後續也將追究相關人員考核監督不周責任。