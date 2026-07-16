耗費國家資源！偷1千賠2萬檢察官起訴失智男 法官判「免刑」

台北市一名失智男子偷了總值1219元的益生菌、養命酒，已照價賠錢，另加賠2萬4100元給被害人，檢方仍依竊盜罪起訴；台北地院審理，法官認為減刑判決還是不合於比例原則，又耗費國家資源，判行竊男子免刑。檢察官可上訴。

被控竊盜的男子2025年10月19日16時3分在台北市「札幌」藥妝台北捷運龍山寺店竊取黃姓藥妝店店長管領、陳列販售899元的善存三效順暢益生菌粉末顆粒1盒、320元的藥用養命酒1瓶，得手後藏放在隨身提袋內，搭乘捷運離去，黃報警，警方逮捕他。

檢方偵辦，竊嫌辯稱，他長期患有失眠、焦慮症，會有夢遊的現象，有時候會作出無法控制的行為，他當時藥效發作，不記得做過什麼事，而且自己還有失智症，雖承認監視器錄影畫面中的人是他，但對過程全無印象。

檢方認為，依現場監視畫面，竊嫌竊取商品後，將商品藏放在隨身提袋內，難以認定他有何夢遊、意識不的情況，但他犯後態度佳，起訴建請量處適當刑。

不過，法官審理認為，男子竊取的物品總市價1219元，他不但已照價給付黃姓店長，又多給付賠償金2萬4100元，有兩造和解書、台北地檢署公務電話紀錄為證。

法官認為，竊嫌罹患失智症，呈現記憶障礙、認知功能退化，有三軍總醫院證明附卷，審酌他竊取的財物價值不高，犯後除認罪還積極賠，加上他身心狀況顯可憫恕，如量處最低罰金刑，對他的經濟狀況無異雪上加霜。

判決指出，綜合應報、一般預防、特別預防或修復性司法的角度，就算減成最低1000元的罰金刑，刑度仍嫌過重，為了避免不符比例原則的刑罰執行耗費國家資源、並違反一般人情事理，判男子免刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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