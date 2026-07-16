獨／台中地院狂補27名法官新血 法官大逃亡嘆：案件多到令人害怕

司法官學院第65期學員8月將結訓、分發，預計法官、檢察官各89人將至各地院檢報到，台中地院今年開缺高達27人居冠，等同3分之1法官都會到中院，不少法官坦言，台中地院恐已從桃園地院手中接下「地獄級法院」標籤，案件多到令人害怕直接導致調動頻繁，憂心血汗司法持續剝削。

早年台中地院在多數法官眼中，可和台北、士林地院比擬前3志願，要受訓成績名列前茅才得以搶到極少數名額，但近年隨案件攀升、制度變化，中院審判環境早已不同以往。

有法官指出，台中地院案件量原就相當繁雜，近年更節節攀升，去年分發16名新人法官，不少司法官已議論紛紛，今年更是一口氣開出27名缺額，居全過地院之冠，遠超桃園地院15人、新北地院12人，雖中院有4人占彰化地院缺在台中辦事，但新人數量之多，宛如成「司法官學院台中分院。」

中院近期法官審理爭議不斷，今年退休的法官高思大曾1案審了長達10年，讓詐欺被告享妥速審判法減刑優惠，卻僅收院長「書面警告」，凸顯法院對法官嚴重積延案件控管不彰；去年離職的法官呂超群有多達441案不送閱判決、未即時分案，遭司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

此外，中院審理矚目的九州博弈案，原承審法官審理逾1年仍在準備程序，隔年即調往苗栗地院，導致這件繁雜大案，被迫由去年剛分發的64期新人接手。不少法官認為，案件攀升、調動頻繁，新人經驗不足下，一分發就得面臨窘境，惡性循環下難怪大家想逃，審判環境惡化警訊早浮上檯面。

中院院長王漢章到任後，去年起恢復刑事審查庭制度，繫屬所有通常程序案件，若被告認罪則由審查庭自行結案，否認則打出交由一般庭審理，讓龐大案件在前端有分流、過濾機制，攔下簡易案件速審速結，複雜案件讓一般庭處理，目的是減輕法官們負擔，各地院、檢也都曾設立。

但審查庭制度優劣與否看法兩極，有人認為台中海量案件需先由攔砂壩過濾，法官收案件數確實能降低，但也有人直言，審查庭吸走大量簡易案件，一般庭法官全剩下複雜大案，負擔反而更重，同時分走一般庭行政資源，因此中院去年施行審查庭前夕，多數人都持反對意見。

也有法官認為，院長重啟審查庭、爭取法官名額，確實為中院付出不少努力，但短期內要立竿見影，恐怕還得整體司法大環境改善，才能不那麼血汗。