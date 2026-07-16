藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

本名張可昀的藝人小甜甜，去年5月駕車行經台北市南港區忠孝東路六段，左轉時與對向直行機車碰撞，造成35歲曾姓騎士受傷。騎士事後提告，士林地檢署調查後認定張女左轉時未禮讓直行車，依過失傷害罪嫌起訴。

南港警分局表示，事故發生於去年5月7日上午8時50分，張女當時駕駛自小客車，沿忠孝東路六段由西往東行駛，左轉時與對向由東往西直行的曾姓騎士發生碰撞。

碰撞造成曾姓騎士身體擦挫傷，送醫治療；警方到場後對雙方駕駛實施酒測，數值均為零，後續肇事責任交由台北市交通警察大隊分析釐清。

據了解，檢方綜合事故影像及交通鑑定資料，認定小甜甜左轉時未禮讓對向直行機車，駕駛行為具有過失。小甜甜偵查期間否認疏失，檢方仍依法提起公訴，後續由法院審理。

藝人小甜甜去年車禍肇事，遭檢方起訴，圖為現場畫面。記者廖炳棋／翻攝

藝人小甜甜去年車禍肇事，遭檢方起訴，圖為現場畫面。記者廖炳棋／翻攝

藝人小甜甜去年車禍肇事，遭檢方起訴，圖為現場畫面。記者廖炳棋／翻攝