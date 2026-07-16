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過短羈押妨礙事實發現？代理檢察總長：不然分屍案撈屍塊時效就滿了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署、檢察官改革團體「劍青檢改」昨與經濟刑法學會舉辦「刑事訴訟羈押勾串實務與學術研討會」，法務部長鄭銘謙表示，檢察官聲請羈押是為了防止被告、共犯、證人的勾串，不是為了便利偵查，更不是所謂的押人取供。

鄭銘謙表示，聲押是要確保司法程序不受干擾，逐步釐清犯罪全貌，法務部始終認為，人權保障與犯罪防治並非對立，偵查審判能有效運作，也應該在追訴重大犯罪的同時，確保被告的防禦權及人身自由受到充分的尊重。

代理檢察總長徐錫祥表示，過短的羈押期限絕對會妨礙對事實的發現，以高雄地檢偵辦張介宗連續殺人分屍案為例，若採「1加1」的時限，可能還在運河打撈屍塊時，羈押時效便已屆滿，更不要說還需要法醫評估人體部位、致命傷及身分等細節才能釐清死因。

台灣高等法院法官施育傑表示，刪除勾串作為法定羈押原因，不但與證人保護法及公益揭弊者保護法要保護證人的立法目的衝突，且可能造成弱勢證人或利害證人受到干擾，偵查中羈押要件與審理中羈押要件可以有不同的審查密度，但不需要割裂做不同的規定。

最高檢察署辦事檢察官林錦鴻說，2026年3月京都小5男童殺害事件偵查中羈押40日、安倍晉三遇刺事件，偵查中實際羈押190日，日本羈押制度以「罪」為單位，我國是以「人」為單位，不能只是片面模擬外國法制，而需要對法律做整體的評估。

律師陳重言表示，本次羈押刑訴修法，雖名為兼顧審判品質與人權，但各種憲法價值互相衝突時，刪除檢察官審判中羈押裁定抗告權，偏好被告單一權益，忽視並犧牲其他重要基本價值，恐怕有違憲疑慮。

台北地檢署檢察官林達說，此次修法將「搜索現場秩序維護」無限上綱為「逮捕行為」，某黨修法草案規定只要「被告留在現場」而且「未受告知可以離開」，就要開始起算逮捕24小時，不僅違反刑訴基本法理，也混淆「搜索現場秩序維護」與「人身自由逮捕」，更完全架空警方24小時辦案時間。

台灣大學法律學院教授林鈺雄表示，羈押期間改革不能只聚焦於偵查中羈押期間，而應從整體羈押制度檢視其制度目的；歐洲人權法院審查的是被告整體羈押期間，而非僅區分偵查中或審判中羈押，我國若僅縮短偵查中羈押期間，卻未檢討審判中羈押期間是否合理，恐有失衡之虞。

最高檢察署舉辦「刑事訴訟羈押勾串實務與學術研討會」。圖 /最高檢察署提供
最高檢察署舉辦「刑事訴訟羈押勾串實務與學術研討會」。圖 /最高檢察署提供

法務部長鄭銘謙出席「刑事訴訟羈押勾串實務與學術研討會」。圖 /最高檢察署提供
法務部長鄭銘謙出席「刑事訴訟羈押勾串實務與學術研討會」。圖 /最高檢察署提供

張介宗（中）殺害三名婦人一審判處三個死刑。圖／聯合報系資料照
張介宗（中）殺害三名婦人一審判處三個死刑。圖／聯合報系資料照

分屍案 鄭銘謙 檢察官

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