愛爾麗偷拍案...常如山喊冤沒看影片「捐救護車」求交保 法院打臉駁回

愛爾麗醫美集團爆發偷拍案，檢方起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、監視器設備商謝金亨等人，案件移審後，新北地方法院裁定常如山、張元齡、謝金亨繼續羈押禁見，常如山、謝金亨不服提抗告，台灣高等法院裁定駁回確定。

檢方起訴指出，常如山等人2019至2025年間，在雙北及台中7間分店內，裝設偽裝成偵煙器的監視器偷拍、竊錄前往分店的消費者面容、個人更衣或裸露胸部、下半身等診間非公開活動的影片，被害人共有99人，其中包括4名未成年人，起訴常如山並求處14年以上重刑。

案件移審後，新北地院召開接押庭後，認為常如山自承因愛爾麗集團有內部控管需求，才裝設偽裝型監視器，參酌卷內監視器錄有畫面截圖，確實在診間攝得被害人裸露身體畫面，常如山犯罪嫌疑重大。

新北地院指出，常如山雖坦承犯行，但在法官訊問時，針對犯罪情節說法仍與其他共犯及證人證述有出入，常如山身為實際負責人，所知理應不少，涉案情節及參與程度深，基於對部屬的上下關係、對集團實質掌控力，認為仍有勾串之虞，且常如山之前有刪除對話紀錄，也有滅證之虞，上月26日裁定常如山等人繼續羈押禁見。

常如山不服提抗告，主張他沒有觀覽監視器影像，採購、安裝監視設備、鏡頭朝向等細節，也非他所親為；另除了愛爾麗之外，近期也有其他醫療機構被查獲裝設隱藏式監視設備，可見裝監視器是基於內控、保全醫療紛爭事證等需求，長期形成的產業慣行，非愛爾麗集團獨有行為，更非他為滿足一己私慾而裝設。

常如山抗辯，本案影像只存放在監視器主機中，保留數周即自動覆蓋而未留存，也沒有另行備份或外流，他歷經此事深切檢討、亟欲改善，並坦然面對司法，承擔民刑事責任，並願與消費者、告訴人和解，他在偵查階段積極配合調查，證據被扣押在案，證人也詰問完畢，認為沒有羈押必要。

常如山還主張，他長期投身公益，捐贈各式消防車輛及救護車給各縣市政府、建造救生船艇、捐助弱勢與偏鄉、長期投入資源支持警政、防範詐騙等，他深知自己就公司內控與法遵機制缺失責無旁貸，願盡一切努力取得被害人諒解，請求撤銷羈押裁定。

高院指出，常如山犯罪嫌疑重大，且和張元齡通知謝金亨拆除監視器，已有事實認定有湮滅證據之虞，且身為愛爾麗集團董事長，對診所及員工有實質掌控力，認定有勾串共犯及證人之虞。

高院認為，常如山既然坦承犯行，依起訴書所載本案被害人高達99名，無故攝錄影像超過百件，犯罪情節重大，檢察官更求處重刑，另常如山抗告仍否認參與採購監視設備、知悉鏡頭安裝位置及朝向等細節，難認他已無勾串共犯、證人或湮滅證據之虞。

裁定指出，雖然常如山供稱影像未外流，且否認自身有觀覽影像，並聲請調閱監視器主機日誌紀錄等，但他涉犯罪行並不以有實際觀覽影像或散布影像為必要，此部分是日後審理應調查判斷的問題，而非判斷有無羈押原因及必要。

另常如山是否長期投身公益、捐贈物資、參與防範詐騙等，也與判斷羈押與否無關，若要與被害人洽談和解，也可以委請辯護人或愛爾麗集團其他主管出面處理，難認是因羈押而影響與被害人和解，一審裁定羈押禁見3個月並無不當。

愛爾麗集團總裁常如山。圖／聯合報系資料照