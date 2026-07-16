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基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 法院下午2時開羈押庭

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳等業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，檢調約談共24人，漏夜偵訊後，今天檢方一口氣聲押議員曾紀嚴等5人，法院裁定下午2時開庭訊問，裁定是否收押處分。

檢調共約談17名被告、7名證人，經昨晚到今天上午漏夜偵訊，議員曾紀嚴、市政府採購中心楊姓雇員、乾泰豐洪姓會計、市府工務處公用科顧姓科長、何沛紳等5人都被聲押，傅姓區長20萬交保。

另有7人為市府人員、廠商、曾妻等涉犯貪汙治罪條例、政府採購法，諭令10萬到50萬不等交保，1人限制住居。共已有13人強制處分，其他人則還在訊問中。

基隆地院表示，有關檢察官聲請羈押被告曾紀嚴等5名被告，法院上午8時20分許收受相關卷證，因尚待法官閱覽卷證、通知辯護人、辯護人閱卷及律見被告，暫定下午2時開庭訊問。

基隆市議員曾紀嚴被聲押。圖／聯合報系資料照
基隆市議員曾紀嚴被聲押。圖／聯合報系資料照

議員 曾紀嚴 圍標 2026九合一選舉 基隆市選舉

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