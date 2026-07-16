母擔保助浪子還清11萬交通罰鍰 嘉義行政分署：酒駕同乘別心存僥倖

法務部行政執行署嘉義分署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，落實行政院「五打七安」道路交通安全政策，強力執行惡意欠繳交通罰鍰案件。嘉義縣28歲莊姓男子，因多次交通違規及欠繳相關費用，累積欠款逾11萬元，在母親陪同下申請分期繳納，由母親擔任擔保人，歷經近2年按月還款，日前終於全數清償。

嘉義分署指出，莊男自2024年起陸續積欠多筆公路使用養護安全管理費（原汽車燃料使用費）、強制汽車責任險罰鍰，以及多項交通違規罰鍰，包括無照駕駛、行駛中任意變換車道，甚至曾因與酒醉駕駛人同車而受罰，累積欠款超過11萬元，案件移送行政執行。

執行人員調查發現，莊男名下沒有可供執行財產，工作也多為臨時工，無法透過扣押薪資方式執行，案件一度陷入僵局。不過，在嘉義分署通知限期履行義務後，莊男母親主動陪同兒子到分署辦理分期繳納。

莊母表示，違法就應承擔責任，因此自願擔任兒子的清償擔保人，希望藉此督促兒子改過、履行法律義務。嘉義分署考量其經濟狀況，同意自2024年11月起，以每月4000元方式分期償還。在母親持續督促下，莊男最終於日前繳清全部欠款。

嘉義分署表示，此案例顯示，即使義務人一時無力一次清償，只要展現誠意，仍可透過協商申請分期繳納，逐步履行法定義務。嘉義分署提醒民眾，除切勿酒後駕車外，「酒駕同乘」同樣可能依法受罰，無照駕駛、危險駕車等違規行為，不僅危及自身及他人安全，也將面臨高額罰鍰及後續行政執行。嘉義分署強調，對經濟困難有意願清償民眾，將提供分期繳納等協商機制；但對受罰後仍惡意拒繳罰鍰者，將持續運用各項強制執行措施，追查財產並依法執行，以維護交通安全及法治秩序。

法務部行政執行署嘉義分署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，嘉義縣28歲莊姓男子，因多次交通違規及欠繳相關費用，累積欠款逾11萬元，在母親陪同下申請分期繳納，由母親擔任擔保人，歷經近2年按月還款，日前終於全數清償。圖／嘉義行政分署提供

法務部行政執行署嘉義分署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，嘉義縣28歲莊姓男子，因多次交通違規及欠繳相關費用，累積欠款逾11萬元，在母親陪同下申請分期繳納，由母親擔任擔保人，歷經近2年按月還款，日前終於全數清償。圖／嘉義行政分署提供

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