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「葬儀社臨時工當人頭 」台中前議員冉齡軒詐領助理費148萬...判4年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市前議員冉齡軒將丈夫邱裕明經營葬儀社的臨時工，充當人頭助理，或將助理費低薪高報，共詐領助理費148萬餘元，最高法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判處4年徒刑，褫奪公權3年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

至於邱裕明一審被依公務員利用職務機會詐欺取財罪判處2年4月徒刑，二審改依非公務員與公務員共同犯利用職務詐取財物罪，處3年8月徒刑，案件上訴，最高法院也駁回確定。

冉齡軒2018年12月25日至2022年12月24日擔任台中市議會第3屆議員，透過邱裕明向葬儀社臨時工取得金融帳戶、提款卡及密碼後，再將臨時工列為人頭助理，或將助理費低薪高報，由助理繳回「薪資差額」，有助理離職後，冉仍持續向議會申報助理費，從2018年至2022年查獲為止，詐領助理費148萬餘元。

檢廉指控，冉齡軒將詐領的公款，用來供兒子生活費，或是支付給宜蘭禪寺張姓師父，幫忙消除家人穢氣、化解劫數，也聘人打掃住處的佛堂，連手機維修、修改裙子，地藏寺每月拜水懺費用等，也都是拿繳回的助理費支應。

二審認為，冉齡軒身為議員應恪遵法令，體察國家補助助理費的用意，誠實報領，卻以虛報人頭助理及浮報助理費用數額方式詐領補助費，且期間非短，危害政府機關對於人事預算的控管，更影響民眾對民意代表的信賴，應予嚴正非難。

二審考量冉齡軒平時積極執行議員職責，偵查中已坦承犯罪事實主要部分，並繳回犯罪所得，且於一審準備程序及審理時坦承全部犯行，之後又於二審否認犯行的犯後態度，依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判處4年徒刑，褫奪公權3年。

案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

台中市前議員冉齡軒。圖／聯合報系資料照
台中市前議員冉齡軒。圖／聯合報系資料照

台中市前議員冉齡軒夫妻。圖／聯合報系資料照
台中市前議員冉齡軒夫妻。圖／聯合報系資料照

台中 冉齡軒 台中市 助理費

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