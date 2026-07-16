請客裝闊卻沒錢付！新竹男假掏提款單結帳還咬警下場曝

新竹陳男裝闊帶著2名友人到小吃店享用2490元的合菜及飲料，友人離去後，他拒絕結帳，還拿出一張未蓋印鑑的郵政提款單要支付飯錢。警方到場時，陳男不僅辱罵三字經，還張口咬警員2次。新竹地院依詐欺及妨害公務等罪，判陳男拘役60日及有期徒刑3月，可上訴。

判決書指出，去年8月4日中午，陳男與2名友人前往新竹市某泰式小吃店消費，點用總價2490元的合菜及飲料。用餐結束後，2名友人先行離開，店家要求陳男付款時，他卻拒絕結帳，只拿出一張未蓋印鑑章、面額2500元的郵政存簿儲金提款單交給店家，店家察覺有異，立即報警。

警方將陳男帶回新竹市警第三分局中華派出所釐清案情。未料陳男在案件尚未處理完畢、餐費也未支付前，竟企圖直接離開派出所，遭員警攔阻。

陳男當場對執勤女警辱罵三字經，警方告知若仍不付款將依現行犯處理時，他又回嗆「不要啦，你現在是怎樣！給我罰啊！」，警方隨即依法將他逮捕。

陳男遭上銬後仍情緒失控，不僅拉扯偵訊室內電腦桌，還拿手機砸向電腦螢幕，警方上前準備將另一隻手上銬時，他竟張口咬警員兩次，以強暴方式妨害公務執行。

法官認為，陳男明知自己沒有付款能力及意願，仍以詐術取得餐點，侵害店家財產權，又在警方依法執行勤務時辱罵公務員、咬傷員警，影響公權力行使。

法官審酌，雖陳男坦承犯行，但至今未與店家和解，也未賠償損失，因此依詐欺取財罪判拘役40日、侮辱公務員罪判拘役30日、妨害公務罪判有期徒刑3月，拘役部分應執行60日，均得易科罰金6萬元；另追徵未返還的2490元餐點費用。