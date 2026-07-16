台南男子違規連闖2紅燈被警攔下 出手攻擊還推倒其機車致傷判拘役

基隆市何姓營造業者等被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，共約談17名被告。檢調昨晚到今天上午漏夜偵訊，議員曾紀嚴、市政府採購中心楊姓雇員、何男乾泰豐營造公司洪姓會計等3人凌晨被依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌聲請羈押，其他有6人諭令10到50萬元交保、1人限制住居，還有7人仍在訊問中。

2026-07-16 05:55