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台南男子違規連闖2紅燈被警攔下 出手攻擊還推倒其機車致傷判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子今年4月26日10時許騎機車，經台南新化區正新路口轉彎時未使用方向燈，員警發現後上前攔停，楊騎車加速逃逸連闖二個紅燈才被員警騎機車攔下，還徒手攻擊員警外，搶走手上警用小電腦且將其機車推倒在地，致員警手部擦傷，法官認他犯妨害公務執行罪處拘役40日。

案發當時，經警依現行犯當場逮捕，並帶回警分局調查。楊於警詢與偵查中均坦承犯行，並有員警職務報告書、舉發違反道路管理事件通知單、密錄器畫面及醫院診斷證明書等佐證，事證明確。

台南地院指出，楊所為犯刑法中妨害公務執行罪。楊於同一地點先後以徒手攻擊員警、搶走警用小電腦及將其警用巡邏機車推倒強暴方式，妨害員警執行公務行為，基於同一妨害公務犯意，於密接時間及同一地點陸續為之，應論以接續犯一罪。

台南地院審酌，楊面對依法執行公務公務員執行勤務時，未能控制情緒，對依法執行職務公務員任意施以強暴行為，其所為蔑視國家公權力，也有損公務員執法尊嚴，惟考量其犯罪動機，其犯後坦承犯行等一切情狀，認楊犯妨害公務執行罪處拘役40日，可易科罰金。

台南地院指出，楊男面對依法執行公務公務員執行勤務時，未能控制情緒，對依法執行職務公務員任意施以強暴行為，認他犯妨害公務執行罪處拘役40日。聯合報系資料照
台南地院指出，楊男面對依法執行公務公務員執行勤務時，未能控制情緒，對依法執行職務公務員任意施以強暴行為，認他犯妨害公務執行罪處拘役40日。聯合報系資料照

妨害公務 公務員 台南

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