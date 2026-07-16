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影／基隆市府弊案科長、業者何沛紳再聲押 區長20萬交保 共5人聲押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳等業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，共約談17名被告。經漏夜偵訊，繼凌晨議員曾紀嚴、市政府採購中心楊姓雇員、乾泰豐洪姓會計3人聲押後，上午6點市府工務處公用科顧姓科長、何沛紳2人也被聲押，傅姓區長20萬交保。全案已5人聲押，已移地院開聲押庭。

檢方昨晚到今天凌晨動員11名檢察官漏夜複訊，今天凌晨3時，認定曾紀嚴夫婦涉犯貪汙治罪條例，聲請羈押曾紀嚴、曾的吳姓妻子諭知50萬元交保。採購中心楊姓約雇員、乾泰豐營造公司洪姓女會計涉犯貪汙治罪條例都聲請羈押。

乾泰豐營造何姓副理、陳姓副總經理及另外葉姓業者、林姓業者等6人等則分別依涉犯貪汙治罪條例、違反政府採購法，諭知10萬到20萬元不等交保。

到了上午6時，市府工務處公用科顧姓科長、何沛紳2人也被聲押，傅姓區長20萬交保。傅姓區長上午8時由家人辦妥交保離開地檢署，被問到有什麼話要說，他表示「沒有」。另市府工務處公用事業科陳姓電工涉貪汙30萬交保。其他還有部分的人還在複訊中。

檢方昨大搜索市府及議會等處所，約談基市府工務處顧姓科長、傅姓區長、採購中心楊姓雇員等4名市府公務員、議員曾紀嚴，加上何男等12名業界人士共17人列被告，另有7名證人。昨晚到今天上午，相關人員陸續送到地檢署複訊。

據指出，何姓營造業者以前路燈採購金額約5千萬，近來1年就高達7500萬元，金額逐年增加，疑涉不法。涉案廠商不只一家。

市長謝國樑昨回應，基隆市政府政風處2020年就接獲相關案件檢舉，市政府各局處長時間積極配合檢調單位，市府各局處都在配合司法單位了解和追蹤，會做好市府的工作，全力配合調查。

市府表示，針對市府涉案人員，市長已責成政風處及府內各單位，持續配合司法機關調查釐清案情，後續並將視案件偵審情形，啟動行政肅貪，從嚴從速追究涉案人員行政責任，以嚴懲不法貪瀆的公務員。

基隆市府科長、業者何沛紳聲押，傅姓區長20萬交保，共5人聲押。記者游明煌／攝影
基隆市府科長、業者何沛紳聲押，傅姓區長20萬交保，共5人聲押。記者游明煌／攝影

傅姓區長20萬交保。記者游明煌／攝影
傅姓區長20萬交保。記者游明煌／攝影

上午6點市府工務處公用科顧姓科長（右）聲押。記者游明煌／翻攝
上午6點市府工務處公用科顧姓科長（右）聲押。記者游明煌／翻攝

貪汙 基隆 聲押

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