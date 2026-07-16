基市公共工程疑綁標行賄 議員、區長涉案約談

基隆市何姓營造業者被檢舉涉嫌綁標、圍標，涉嫌行賄官員、勾結議員曾紀嚴等人，以浮報價額方式承包公共工程。檢方昨搜索市府工務處、議員服務處等地，帶回曾、何和市府顧姓科長、傅姓區長、業界人士等十七人，依貪汙治罪條例等罪漏夜偵訊。

曾紀嚴是地方政二代，父親為已故連任六屆資深議員曾水源，二○一四年曾紀嚴接棒當選市議員，期間曾有一屆落選，目前是第二任，為國民黨中生代，現任基隆義消總隊長，曾任義警第一中隊分隊長、民防大隊顧問等，在地方相當活躍，藍營憂心如今涉案恐衝擊仁愛區議員選情。

廉政署和調查局北部地區機動工作站分別接獲檢舉，指何男的營造公司，二○二二年起承包基市府公共工程標案時，疑涉綁標、圍標。何男另疑有行賄公務人員，再以浮報價額，並勾結曾紀嚴動用建議款指定公共工程，由何承包等弊端。

檢方前往何男及涉嫌圍標業者住處、公司及市府工務處公用事業科、中正區公所、曾紀嚴服務處及議會辦公室共卅一處地點搜索，查扣市府和廠商電腦等證物。

何男等人涉嫌多起違反貪汙治罪條例和政府採購法案件，相關偵辦單位掌握不同情節。何、顧、傅、曾被直接帶往地檢署偵訊，其他被告則被廉、調人員分別帶回調查，昨晚陸續移送地檢署複訊。