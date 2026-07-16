洩漏軍機換現金 3軍士官判刑

黃姓地下錢莊業者吸收現役軍人貸款，再藉工作獎金為餌引誘士官兵交付公務資料，黃案發後人間蒸發，檢方通緝。高雄高分檢依國家安全法等罪起訴黃的胞妹及三名涉案軍官兵，黃女因協助交付款項、助胞兄隱匿資金來源，高雄高分院依一般洗錢四罪分處四月至十月徒刑，胡姓軍人三人依洩漏軍機罪分別判二年至八年六月徒刑。

檢方調查，黃受綽號「勇哥」的中國大陸男子王志勇指示，由高雄左營許姓銀樓業者（另案審理中）作為兩岸資金往來窗口，二○一九年起，黃在台灣利用「軍好貸」等名義於社群投放廣告，吸引有資金需求的軍士官兵聯繫借款。

待官兵提供軍人證借貸後，黃姓錢莊業者等人再以免除債務、賺取工作獎金等誘惑，要求借貸的軍士官兵可以交付職務上機密資料「抵債」，並透過在銀行任職的胞妹當「白手套」，協助隱匿匯款來源，黃女還會到許的銀樓幫胞兄領款。

二○二三年十二月底，橋頭地檢署發動首波搜索，帶回黃的胞妹及陳姓軍官、胡姓士兵等人，橋檢訊後聲押黃女等四人，橋頭地院裁定交保，經檢方抗告、高雄高分院發回地院更裁，黃女、許及胡裁准羈押，但黃姓主嫌則未到案。

因涉案軍士官洩漏的文件屬於國家機密保護法範圍，為二審權責，橋檢將全案移轉給高雄高分檢偵辦，並由高雄高分檢提起公訴，許姓銀樓業者因涉洗錢，由橋檢偵結起訴。

高雄高分院認定空軍胡姓雷達維修上士共交付四筆資料，獲取廿萬五千元報酬，陳姓上尉作戰官交付一筆拿到十萬元；空軍二聯隊陳姓上士則趁少校後勤官休假時，登入公務電腦刺探部隊機密文件，涉案人等金流由黃女負責交付或隱匿。