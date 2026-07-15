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押了！涉略誘兩少女住旅館 台中男今晚遭法院裁定羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局昨日獲報，周姓男子涉嫌略誘兩名少女，住進北區一間旅店，經報請檢察官指揮後，循線查緝周男，救出兩名少女，檢察官今天訊問周男與兩名少女後，認定周男涉犯違反兒少性剝削條例等罪，嫌疑重大，今晚已向台中地院聲請羈押禁見，台中地院已在今晚9時許，裁定羈押未禁見。

台中地方檢察署14日深夜接獲第二警分局通報，周姓男子涉嫌略誘2名未滿16歲少女至市區某旅店同住，經警方循線查緝到案後，中檢旋即分案，指派婦幼保護專組檢察官周奕宏指揮二分局積極蒐證調查。

檢察官在今日上午訊問2名被害少女，綜合參酌警方調取之旅店入住資料、現場查獲照片、扣案手機內之通聯紀錄及其他相關證據，今日下午訊問解送到案周男，審酌其涉案情節、犯罪手法及對未成年人所生危害，認周男涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌重大，有事實足認其有湮滅證據、勾串共犯及反覆實行同一犯罪之虞。

檢方為避免周男持續透過網際網路接觸、誘騙其他不特定未成年人，認有羈押的原因及必要，已依法向台中法院聲請羈押禁見，法院已裁定羈押。

台中地檢署表示，暑假期間青少年使用網路及社群平臺之時間增加，不法分子常利用網路交友、虛假身分或情感操控等方式接近未成年人，進而從事誘拐、詐騙、數位性暴力及性剝削等犯罪。家長及青少年應提高警覺，避免任意提供個人資料、私密影像或單獨赴約，如發現可疑情形，應即向警察機關或相關保護單位求助。

中檢重申，將持續結合警政及婦幼保護網絡，積極查緝利用網際網路侵害兒童及少年權益之犯罪，對於誘騙、控制或性剝削未成年人之不法行為，必將依法嚴正追訴，絕不寬貸，以保障兒童及少年身心安全，維護婦幼權益。

台中市周姓男子涉略誘兩名少女，檢方今天已向台中地院聲請羈押禁見，院方晚間已裁定羈押。聯合報系資料照
台中市周姓男子涉略誘兩名少女，檢方今天已向台中地院聲請羈押禁見，院方晚間已裁定羈押。聯合報系資料照

台中 未成年 檢察官

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