基市4公務員、1議員和12名業者涉貪、違反政府採購法 檢方漏夜偵訊

基隆市何姓營造業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包公共工程。檢方今發動搜索，將基市府顧姓科長、傅姓區長、曾姓市議員等5名公務人員，加上何男等12名業界人士列被告，漏夜偵訊，釐清案情。

法務部廉政署和調查局北部地區機動工作站分別接獲檢舉，指何男的營造公司，自2022年起承包基市府公共工程標案時，疑涉綁標、圍標。何男另疑有行賄公務人員，再以浮報價額，並勾結曾姓議員動用建議款指定公共工程，由何承包也有弊端。

基隆地檢署檢察官今指揮廉政署、調查局北機站和基隆市調查站，前往何男及涉嫌圍標業者住處、公司，基市府工務處公用事業科和中正區公所、曾姓議員服務處及議會的辦公室共31處地點搜索，查扣市府和廠商的電腦等證物。

何男等人涉嫌多起違反貪汙治罪條例和政府採購法案件，相關偵辦單位掌握不同情節。何、顧、傅、曾被直接帶往地檢署偵訊，其他被告則被廉、調人員分別帶回調查。

檢察官今晚將複訊被告，調查何男等業者是否以綁標、圍標手法得標公共工程？何男是否行賄及公務員是否收賄？市府執行救災工程作業、曾姓議員動用建議款施作公共工程，是否有浮報價額，以及為求時效違反法令？

基隆市長謝國樑今校閱義警大隊受訪時說，市府政風處2020就接獲檢舉何男相關案件，這段時間也都配合檢調單位調查。市府現在要做的，應該要做的，就是各局處配合司法單位要了解和追蹤的事項，市府會全力配合調查。

政風處表示，府內各單位都將持續配合司法機關釐清案情，並視案件偵審情形，啟動行政肅貪作業，從嚴從速追究涉案人員行政責任。公務人員涉案，市府絕不護短，除配合偵辦調查，也將檢討防弊作為，杜絕不法。