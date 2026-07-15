嘉義縣警遭控擔任督察虛報加班費 當事人發聲明將提告誹謗

臉書社群「嘉義綠豆人大小事」今天有貼文指控嘉義縣警察局水上分局第二組組長劉大賺在警察局擔任督察期間虛報加班費，經嘉義縣警察局督察科查核為造假新聞畫面，劉大賺在貼文下發出聲明，將對發文者及留言者提出誹謗告訴。水上分局表示，將依法受理案件。

據了解，劉大賺正值職務升遷時機，積分排名第一名，有望爭取升遷機會。現任警察局長古瑞麟面對升遷秉公處理，上任以來皆依積分排名作為依據，並未接受關說升遷，照例都是排名第一者升遷，不曾有排名較後者獲破格提拔，警界懷疑是自己人在臉書散布消息。

嘉義縣警察局督察科表示，經查臉書貼文為造假新聞畫面。嘉義縣警察局水上分局表示，有關臉書社群嘉義綠豆人大小事所發布針對本分局劉姓員警之造假圖片，目前已提出妨害名譽告訴，後續由交由司法機關調查偵辦。

劉大賺在臉書貼文下聲明表示，本人為嘉義縣警察局水上分局第二組組長「劉大賺」，針對本件造假新聞訊息，個人將對造假之人提出誹謗名譽告訴，並對後續留言者及按讚者一併提出告訴。