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北市男警留職停薪轉戰男公關！被控詐騙女客人100萬元 回任又涉洩個資

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警局文山第一分局30多歲莊姓男警，留職停薪後轉戰當男公關，被控詐取女客人100萬元，回任警職後還涉嫌洩露報案紀錄、民眾資料等個資給另名女客人。台北地檢署偵結，依詐欺及違反個資法等罪嫌起訴，並聲請法院沒收100萬元。

莊姓男警外型亮眼，執勤表現優異曾被警局發布新聞稿表揚，2023年間因家庭因素，留職停薪1年多，期間轉戰到知名的男模會所上班當男公關。2024年間莊涉嫌傳訊息給女客人「妳只能寵我哦」等話語，也提及希望經濟穩定再慢慢培養感情。不料，這名女客人信以為真，直接匯款100萬元給莊，但後續卻失去聯繫。

檢方查出，莊姓男警回任警職後與另一名女客人聯繫，涉嫌多次將工作上的民眾個資、報案紀錄、人犯戒護影片等私訊給女客人，違反個資法。

莊姓男警挨告詐欺100萬元，莊則否認犯行，他把女客人當成乾姐姐，另翻拍報案紀錄等則沒有收取不法對價。檢方認為，莊姓男警有論及婚嫁的女友，卻以交往為前提詐騙100萬元，又涉嫌洩漏應秘密文件，依法起訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照
台北地檢署。圖／聯合報系資料照

詐騙 個資

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