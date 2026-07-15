北市男警留職停薪轉戰男公關！被控詐騙女客人100萬元 回任又涉洩個資

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審分別判無期徒刑、18年徒刑，案件上訴三審審理中。剴剴生母提民事訴訟，向劉家姊妹、社工陳尚潔、兒福聯盟求償800萬元，台灣高等法院今開庭，生母律師指出，生母是不願剴剴跟她一起受苦而忍痛出養，「出養不等於棄養」。法官定10月14日再開庭。

2026-07-15 17:20