台馬3號海纜損壞案 工作船長罪嫌不足獲不起訴

中國籍工作船「海虹工66」3月底於東引損壞台馬3號海纜。連江地檢日前偵結，認為何姓船長作業前曾與中華電信人員聯繫，難以認定被告應負過失或故意毀損海纜責任，罪嫌不足，將何姓船長不起訴處分。

連江地方檢察署不起訴書指出，何姓被告為中國籍工作船「海虹工66」船長，因中國籍漁船「閩連漁63896」遇難擱淺於東引鄉北澳口岸際，3月30日晚間執行「閩」船打撈過程中，因漁船碎裂船體砸中台馬第3海纜導致受損。

何姓被告於偵訊中堅詞否認有毀壞海纜纜線犯行，強調作業前有與中華電信公司人員聯繫，確認可下錨座標後才開始作業，且期間無任何異常，並在接到海底電纜受損通知後隨即停止作業。

不起訴書提及，「閩連漁63896」擱淺後，船方原提需前期勘查的拖帶計畫，但因水下勘查有國安疑慮，故船方再提取消水下勘查的修正計畫，並經各審查單位同意。其後，交通部航港局核准「海虹工66號」工作船於3月30日進入我國限制水域，預計離台期限為31日傍晚6時許。

移除計畫擬採整船吊掛移除，但相關單位討論後，因移除作業前未實際進行水下探勘，且不同意水下作業，無從得知擱淺漁船附近狀況與海纜實際相對位置，故決議工作船下錨前，由中華電信派員協助現場定位，以避開纜線區域。

檢方根據中華電信員工證詞，與何姓被告手機通訊軟體紀錄等，認為「海虹工66」工作船下錨前，何姓被告確實有向中華電信人員確認下錨位置是否影響海纜安全，且試圖於下錨時避開纜線區域。

中華電信員工證詞指出，「海虹工66」計畫原擬採吊掛擱淺漁船，但因吊掛失敗才改由破壞船體，但現場無人知曉海纜就在船的正下方，亦無人阻止或警告被告應停止作業。海纜受損後，中華電信派員進行水下探勘，才知道擱淺船體部分殘骸壓在海纜上方。

檢方認為，何姓被告駕駛工作船執行打撈擱淺漁船作業前，已提供下錨位置點且經確認無誤。過程中雖更改作業方法，但因事前未進行海底探勘，故當下未能確認漁船就位於海纜上方。且被告為依循指示執行清除作業，故難以認定被告應負過失或故意毀損海纜責任。

連江地檢署日前偵結，何姓被告犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。告訴人可聲請再議。