快訊

國道一號五堵交流道重大車禍！拖吊車、貨櫃車相撞 司機當場喪命

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台馬3號海纜損壞案 工作船長罪嫌不足獲不起訴

中央社／ 連江縣13日電

中國籍工作船「海虹工66」3月底於東引損壞台馬3號海纜。連江地檢日前偵結，認為何姓船長作業前曾與中華電信人員聯繫，難以認定被告應負過失或故意毀損海纜責任，罪嫌不足，將何姓船長不起訴處分。

連江地方檢察署不起訴書指出，何姓被告為中國籍工作船「海虹工66」船長，因中國籍漁船「閩連漁63896」遇難擱淺於東引鄉北澳口岸際，3月30日晚間執行「閩」船打撈過程中，因漁船碎裂船體砸中台馬第3海纜導致受損。

何姓被告於偵訊中堅詞否認有毀壞海纜纜線犯行，強調作業前有與中華電信公司人員聯繫，確認可下錨座標後才開始作業，且期間無任何異常，並在接到海底電纜受損通知後隨即停止作業。

不起訴書提及，「閩連漁63896」擱淺後，船方原提需前期勘查的拖帶計畫，但因水下勘查有國安疑慮，故船方再提取消水下勘查的修正計畫，並經各審查單位同意。其後，交通部航港局核准「海虹工66號」工作船於3月30日進入我國限制水域，預計離台期限為31日傍晚6時許。

移除計畫擬採整船吊掛移除，但相關單位討論後，因移除作業前未實際進行水下探勘，且不同意水下作業，無從得知擱淺漁船附近狀況與海纜實際相對位置，故決議工作船下錨前，由中華電信派員協助現場定位，以避開纜線區域。

檢方根據中華電信員工證詞，與何姓被告手機通訊軟體紀錄等，認為「海虹工66」工作船下錨前，何姓被告確實有向中華電信人員確認下錨位置是否影響海纜安全，且試圖於下錨時避開纜線區域。

中華電信員工證詞指出，「海虹工66」計畫原擬採吊掛擱淺漁船，但因吊掛失敗才改由破壞船體，但現場無人知曉海纜就在船的正下方，亦無人阻止或警告被告應停止作業。海纜受損後，中華電信派員進行水下探勘，才知道擱淺船體部分殘骸壓在海纜上方。

檢方認為，何姓被告駕駛工作船執行打撈擱淺漁船作業前，已提供下錨位置點且經確認無誤。過程中雖更改作業方法，但因事前未進行海底探勘，故當下未能確認漁船就位於海纜上方。且被告為依循指示執行清除作業，故難以認定被告應負過失或故意毀損海纜責任。

連江地檢署日前偵結，何姓被告犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。告訴人可聲請再議。

中華電信

延伸閱讀

基隆爆綁標行賄弊案議員區長及科長等17被告 市府：配合偵辦不護短

441案件出包！法官呂超群「躲監督」不送閱 法評會：不得再任公務員

桃園檢警查緝飆車集團 檢察官偵結起訴18人 聲請沒收10輛汽機車

【標本這回事】林俊聰／澎湖吉貝嶼的布氏鯨

相關新聞

北市議員陳怡君貪汙判7年10月...她請假沒出庭 助理「改口」不認收賄

民進黨籍台北市議員陳怡君詐領助理費384萬餘元，又關說建案收賄70萬餘元，一審依貪汙、洗錢等罪判刑7年10月。案件上訴，台灣高等法院今開庭，她因出席議會而請假未出庭，她的助理張惠霖則改口否認收賄，表示當初是想交保才認罪。

剴剴遭虐身亡...生母向「他們」求償800萬 律師：她不忍小孩一起受苦

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審分別判無期徒刑、18年徒刑，案件上訴三審審理中。剴剴生母提民事訴訟，向劉家姊妹、社工陳尚潔、兒福聯盟求償800萬元，台灣高等法院今開庭，生母律師指出，生母是不願剴剴跟她一起受苦而忍痛出養，「出養不等於棄養」。法官定10月14日再開庭。

小三通走私保育動物！金檢祭重手偵辦 保育龜闖關男5萬元交保

金門地檢署今天表示，昨日搭乘小三通客船自廈門入境金門的邱姓男子，涉嫌夾藏8隻保育類活體黑胸葉龜及1隻旱獺（土撥鼠）闖關，經海巡及海關人員當場查獲移送法辦。檢察官漏夜複訊後，認定邱男涉嫌違反《野生動物保育法》罪嫌重大，諭知以新台幣5萬元交保，並限制出境、出海，全案持續偵辦。

嘉義縣警遭控擔任督察虛報加班費 當事人發聲明將提告誹謗

臉書社群「嘉義綠豆人大小事」今天有貼文指控嘉義縣警察局水上分局第二組組長劉大賺在警察局擔任督察期間虛報加班費，經嘉義縣警察局督察科查核為造假新聞畫面，劉大賺在貼文下發出聲明，將對發文者及留言者提出誹謗告訴。水上分局表示，將依法受理案件。

台中男涉略誘兩少女住旅館...檢警抓人 今依違反兒少法聲押禁見

台中市第二警分局昨日獲報，周姓男子涉嫌略誘兩名少女，住進北區一間旅店，經報請檢察官指揮後，循線查緝周男，救出兩名少女，檢察官今天訊問周男與兩名少女後，認定周男涉犯違反兒少性剝削條例等罪，嫌疑重大，今晚已向台中地院聲請羈押禁見，尚未裁定。

北市男警留職停薪轉戰男公關！被控詐騙女客人100萬元 回任又涉洩個資

台北市警局文山第一分局30多歲莊姓男警，留職停薪後轉戰當男公關，被控詐取女客人100萬元，回任警職後還涉嫌洩露報案紀錄、民眾資料等個資給另名女客人。台北地檢署偵結，依詐欺及違反個資法等罪嫌起訴，並聲請法院沒收100萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。