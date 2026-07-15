立委點名差勤機疑中國貼牌 海巡：去年已查到並汰換

民進黨立委林俊憲今天指出，政府機關使用的人臉、指紋差勤設備，疑似有中國廠牌產品貼牌流入，點名警政署、海巡署、關務署及中油等機關都有採購。海巡署晚間回應，艦隊分署採購的臉型指紋機差勤系統，去年12月清查時已發現含中國廠牌產品，當時立即下架停用，並已全部汰換完成。

林俊憲今天召開記者會，指有台灣廠商疑似將中國熵基科技生物辨識設備貼牌為自有品牌，供政府機關作為差勤管理使用。相關設備涉及人臉、指紋等生物辨識資料，引發公務機關採購及資安疑慮。

海巡署表示，海巡署去年12月清查所屬資安設備時主動發現，艦隊分署採購的臉型指紋機差勤系統，含有中國廠牌產品，違反採購須知中「不得為中國大陸製產品，應檢附原產地文件」等規定。

海巡署指出，這套差勤系統供執勤人員差勤登記使用，並未與內部網路連結，差勤紀錄僅儲存在該系統主機，再以間接方式逐筆轉匯入差勤系統，初步認定尚無資安外洩疑慮。

不過，海巡署說，為排除資安風險，艦隊分署去年12月已立即將設備下架停用，並完成全數汰換。後續將依契約及採購規定釐清廠商責任。