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北市議員陳怡君貪汙判7年10月...她請假沒出庭 助理「改口」不認收賄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨籍台北市議員陳怡君詐領助理費384萬餘元，又關說建案收賄70萬餘元，一審依貪汙、洗錢等罪判刑7年10月。案件上訴，台灣高等法院今開庭，她因出席議會而請假未出庭，她的助理張惠霖則改口否認收賄，表示當初是想交保才認罪。

張惠霖一審被判刑5年10月，褫奪公權4年，她今開庭指出，針對詐領助理費部分，坦承有擔任人頭，但錢沒有進私人口袋，都是「公用」，用來聘助理及工讀生；她否認收賄，表示她一直都在做選民服務，先前是想要交保，才會說違心之論。

張惠霖委任律師聲請調閱陳怡君、張惠霖及時任品嘉建設高明義的偵訊筆錄光碟，也聲請傳喚高明義、中山區服務主任楊蕙綺作證。另品嘉建設董事長胡偉良、高明義針對量刑上訴，開庭請求從輕量刑，希望給予緩刑自新機會。

一審認為，陳怡君擔任台北市議會第13、14屆市議員期間，明知未實際聘用弟媳洪于涵、表哥賀璽及張惠霖胞姊張家蓉擔任助理，卻藉3人提供的金融帳戶、提款卡、身分證件等資料，在聘書上偽造三人簽名署押，由不知情的研究室主任楊蕙綺製作不實文書，向台北市議會請領公費助理薪資及春節慰勞金等款項，共384萬8568元。

洪于涵、賀璽、張家蓉雖同意掛名擔任人頭助理，但未授權陳怡君、張惠霖在聘書上代簽姓名；張惠霖另在領獲助理費後，陸續領出現金、開立支票，再轉存自身證券戶、不知情朱姓友人金融帳戶、張家蓉金融帳戶，以此層轉製造金流斷點，掩飾隱匿犯罪所得去向。

胡偉良、高明義為使台北市大同區承德路上的「品嘉傳承」建案建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可、工地臨時用電許可等事務加速發展，由高明義延攬張惠霖擔任公司顧問，以每月支付「顧問費」方式行賄陳怡君，希望陳、張二人協助「關心」相關申請及審查進度。

張惠霖2023年8月起陸續透過陳怡君議員辦公室名義「敦促」北市府工務局、北水處加速業務審查，並替建案邀集市府局處和電信業者辦理臨時用電協調會，品嘉公司則於2023年9月起至2025年2月間每月匯款3萬9000餘元給張惠霖指定金融帳戶，行賄共70萬5894元。

民進黨台北市議員陳怡君（中）。圖／聯合報系資料照
民進黨台北市議員陳怡君（中）。圖／聯合報系資料照

收賄 貪汙 陳怡君

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