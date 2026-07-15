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剴剴遭虐身亡...生母向「他們」求償800萬 律師：她不忍小孩一起受苦

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審分別判無期徒刑、18年徒刑，案件上訴三審審理中。剴剴生母提民事訴訟，向劉家姊妹、社工陳尚潔、兒福聯盟求償800萬元，台灣高等法院今開庭，生母律師指出，生母是不願剴剴跟她一起受苦而忍痛出養，「出養不等於棄養」。法官定10月14日再開庭。

剴剴生母委任律師指出，劉彩萱、劉若琳凌虐剴剴身亡，生母人格、親情關係與精神生活產生重大痛苦，而有永久性創傷，陳尚潔身為社工，未及時發現、通報或阻止保母不當對待，更不實登載訪視紀錄，使剴剴暴露重大風險中而不幸死亡，兒盟身為陳尚潔的雇主也應負連帶賠償責任。

律師表示，剴剴生母申請犯罪被害人補償金被台北地檢署駁回，另向台灣高等檢察署提出覆議也被駁回，她本想提行政救濟，但礙於自身經濟考量，且希望盡速與另案被害人洽談和解，而沒有其餘資力提行政訴訟。

律師說，雖北檢認為她在剴剴存活期間未負母親應盡責任，而認定雙方關係疏離，但實際上生母因自身刑事案件遭押時，發現懷有身孕，事後因臨盆在即而獲交保，生下剴剴後考量自身即將入監執行，且經濟狀況不穩定才決定出養，顯見她是為顧及剴剴最佳利益，「不願剴剴跟她一起受苦」而忍痛出養。

律師指出，根據出養開案表、工作處遇紀錄、出養媒合服務契約書等，明確記載生母在觀察評估其，希望每月一次提供剴剴照片和近況，裁定出養後，為免收養家庭困擾，改為每年一次；她也在意願表上勾選「同意被收養人前來尋親重聚」，願意提供必要協助，可見她沒有棄養。

他說，縱使生母畏懼自身刑事責任而棄保潛逃，也沒有人間蒸發，仍持續和自己母親也就是剴剴外婆聯繫，支付扶養費用等。律師當庭提出去年12月外婆的手寫信作為證據，可證生母仍掛念剴剴。

關於北檢認定剴剴生母購買精品在IG炫富，認定她於剴剴之死沒有激烈情緒反應，律師也解釋，因生母從事網拍生意，為求吸引流量才包裝商業形象，以求穩定經濟收入，但不能以此否定生母的損害，且生母在剴剴死後，多次到精神科就診，經醫師診斷有焦慮、憂鬱症及創傷後壓力症。

劉彩萱律師指出，剴剴生母與兒盟詢問出養事宜，並將小孩交給保母後，即斷絕聯繫、人間蒸發，連剴剴外婆也聯繫不到，害外婆得向法院聲請改定監護，才能繼續辦理出養。另質疑生母留給外婆1個女兒、1個兒子，「每月給1萬元怎麼給夠扶養2個孩子？」

劉若琳律師也說，生母生下剴剴後棄保潛逃，沒有照護養育或探視，未盡教養保護義務，本案發生之後也沒有現身，直到被緝獲到案，才提損害賠償訴訟，與剴剴沒有任何親情存在。

剴剴生母律師反駁，對方指生母未盡母親之責，是對家屬的二次傷害，實則「出養不等於棄養」、「棄保潛逃不等於人間蒸發」，且外婆擔心生母得知剴剴死亡一事，會身心崩潰，有不理性的舉動，只輕描淡寫說是溢奶身亡，生母是透過媒體報導、於2024年3月才得知剴剴是被保母凌虐致死，因此自責懊惱不已，但礙於通緝身分而未能勇敢面對刑事責任，才由外婆擔任告訴人。

兒福聯盟律師表示，剴剴生母因通緝延誤出養事宜，是將「自身利益置於孩子之上」，通緝期間仍有其他方式可出養小孩，但生母置之不理，延誤出養程序，所作所為是對孩子不利益。

生母律師反駁，生母因通緝未能勇敢面對，確實屬於懦弱行為，但不能與不負責任母親劃上等號，他也不會因為劉彩萱、劉若琳不認罪，而認定兩人是不負責任的父母或兒女，請兒盟不要汙名化生母。

保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹。圖／聯合報系資料照
保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹。圖／聯合報系資料照

剴剴生母。圖／聯合報系資料照
剴剴生母。圖／聯合報系資料照

剴剴 保母

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