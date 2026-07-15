郭哲敏涉地下匯兌案二審判9年8月 高檢提上訴

88會館負責人郭哲敏涉非法匯兌、賭博等罪，高院判刑9年8月，並裁定自16日起延押2月。郭男日前表示不上訴，盼檢方也不上訴，他可盡快服刑。但高檢認判決違背法令，今提上訴。

郭哲敏涉嫌經營線上博弈及地下匯兌，案發後潛逃泰國，民國112年8月遭調查局押解返台。一審新北地院認定，郭哲敏經營博弈非法獲利新台幣35億餘元，經手匯兌金額達218億餘元，從中獲利1.26億元，依銀行法非法匯兌罪判處11年8月徒刑，沒收犯罪所得。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院判決指出，郭哲敏成立科技公司開發線上博弈遊戲，非法獲利35億餘元。為將賭博所得匯回國內，郭哲敏並配合各地賭博網站站長不同幣別需求從事地下匯兌，經手金額達207億餘元，獲利7759萬餘元。

合議庭認為，本案地下匯兌規模較一審認定有所縮減，且郭哲敏於審理期間坦承營利賭博及相關洗錢犯行，並主動繳交地下匯兌全部犯罪所得7759萬餘元，量刑基礎已有變動，因此改判9年8月，犯罪所得依法沒收或追徵。

針對二審判決結果，台灣高等檢察署認為判決違背法令，已於今天提起上訴。