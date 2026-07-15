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影／網售中藥材當歸、人參觸法 高雄查獲11件最高罰200萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

許多人不知道中藥材不能上網販賣，高雄衛生局統計，從去年至今年6月底，1年半查獲11件網路違法販售中藥材案件，販售品項包括丁香、天麻、桃膠、高麗參、人參鬚、黃耆、牛膝、麥門冬及杜仲等，依藥事法裁處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

衛生局指出，這類案件的共通點是，多數民眾並非刻意違法，而是將中藥材誤認為一般食品或香料，今年初有民眾赴韓旅遊購買送韓國紅參，剩餘數量放上拍賣網站販售，並以代購名義招攬買家，違法營利遭裁罰3萬元。

電商與社群交易愈來愈普及，中藥材交易逐漸從傳統藥房延伸到網路平台，中藥材具有特定藥理作用，若來源不明、保存不當或品質無法追溯，不僅影響療效，也可能衍生用藥安全風險。

衛生局表示，當歸、人參、黃耆、茯苓都是中藥材，民眾若有中藥材需求，應向領有藥商許可執照的合法中藥商購買，避免透過網購、直播或來路不明的賣家交易。

目前衛生福利部公告可供食品使用的37項中藥材，例如枸杞、紅棗、山藥、蓮子等，其餘中藥材依法皆屬藥品管理範圍，不能上網販賣。

另只有依法設立並取得許可的藥商，才能在合法實體通路販售，無論一般民眾或藥商，都不得透過網路平台、社群媒體、直播、電視購物等方式販售。

如對中藥材的選購或使用有疑問，也可向藥師或中醫師諮詢，在兼顧療效的同時，也降低違法與健康風險。

網路違規販售「牛膝」頁面。圖／高雄市衛生局提供
網路違規販售「牛膝」頁面。圖／高雄市衛生局提供

網路違規販售「麥門冬」頁面。圖／高雄市衛生局提供
網路違規販售「麥門冬」頁面。圖／高雄市衛生局提供

衛生局人員稽查網路平台畫面。圖／高雄市衛生局提供
衛生局人員稽查網路平台畫面。圖／高雄市衛生局提供

網路違規販售「韓國紅參」頁面。圖／高雄市衛生局提供
網路違規販售「韓國紅參」頁面。圖／高雄市衛生局提供

高雄 衛生局

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