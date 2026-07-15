小三通走私保育動物！金檢祭重手偵辦 保育龜闖關男5萬元交保

金門地檢署今天表示，昨日搭乘小三通客船自廈門入境金門的邱姓男子，涉嫌夾藏8隻保育類活體黑胸葉龜及1隻旱獺（土撥鼠）闖關，經海巡及海關人員當場查獲移送法辦。檢察官漏夜複訊後，認定邱男涉嫌違反《野生動物保育法》罪嫌重大，諭知以新台幣5萬元交保，並限制出境、出海，全案持續偵辦。

金門地檢署指出，邱姓男子15日下午搭乘小三通客船自廈門入境金門時，涉嫌隨身夾藏8隻保育類活體黑胸葉龜及1隻旱獺（土撥鼠），遭海巡署偵防分署金門查緝隊與海關人員查獲，並依現行犯逮捕解送地檢署偵辦。

承辦檢察官於昨晚訊問後，認為邱男涉嫌違反《野生動物保育法》第40條第1款非法輸入保育類野生動物罪，犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押必要，因此裁定以5萬元交保，同時限制出境、出海，以利後續偵查程序進行。

據了解，黑胸葉龜因為是保育類的，不會撲殺，目前是送往台灣相關單位進行物種確認與安置；旱獺因為非保育類，可能難逃安樂死的命運。

金門地檢署表示，近期金門接連發生旅客利用小三通夾帶活體昆蟲、爬蟲類及其他動物企圖闖關案件，顯示走私集團有利用離島輸入活體動物的趨勢，這類案件除危害野生動物保育外，也可能造成外來種入侵及動物疫病傳播，對國內生態環境、生物安全及防疫體系造成嚴重威脅。

地檢署強調，將持續結合海巡、海關、警察、調查及檢疫等機關，建立跨機關查緝機制，秉持「從嚴從速偵辦」原則，全力打擊活體動物走私犯罪，避免金門成為防疫破口，守護國境安全及生態環境。

地檢署也呼籲，民眾切勿心存僥倖，以任何方式非法夾帶保育類野生動物或未經檢疫的活體動物入境，以免觸犯《野生動物保育法》及相關檢疫法令，面臨刑事責任及相關裁罰。