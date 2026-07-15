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倒填太陽能光電設備申請案日期 台南經發局約雇人員涉圖利被訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經發局高姓約雇人員負責太陽能光電系統設備同意備案，涉倒日期，致使台電與8間公司及個人依據不實公文書簽訂電能售購契約而被訴，台南地院今下午審理，高女認罪，律師說，高女因病積案，一時糊塗而倒填日期，台電發現後也予以訂正，她未獲任何利益，請求法官減輕或免除其刑。

檢方起訴，高女為經發局能源科約雇人員，負責太陽能光電系統設備同意備案等業務，為具有法定職務權限公務員，她為使8間公司及個人得適用112年度電能躉購費率，分別在公文書等「發文日期」不實登載為112年12月29日，並列印為紙本後，交由收發人員用印及郵寄予受文者而行使之。

台電公司也依據其不實公文書與受文者簽訂電能售購契約，後因經發局察覺。她向廉政署自首而查獲，檢方依貪汙治罪條例圖利罪嫌及使公務人員登載不實罪嫌起訴。

高女承認犯行，她說，知道自己犯錯，也遭單位記二支警告懲處。法官詢及量刑意見，「我願意接受」她表示，對自己的行為負責。同時，律師也提其病歷及診斷摘要等佐證。

律師指出，高女確實生病了，對於申請案因其病假積案感到自責，一時糊塗倒填日期，台電發現後也有要回來，沒有造成損失。律師說，她也知道不對，坦承犯行，也沒有獲得任何利益，希望法官審酌她是自首，沒有犯罪所得，請求減輕或免除其刑。合議庭定於8月14日宣判。

高女的律師說，高女知道不對，坦承犯行，也沒有獲得任何利益，希望法官審酌她是自首，沒有犯罪所得，請求減輕或免除其刑。聯合報系資料照
高女的律師說，高女知道不對，坦承犯行，也沒有獲得任何利益，希望法官審酌她是自首，沒有犯罪所得，請求減輕或免除其刑。聯合報系資料照

台南 台電

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