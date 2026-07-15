影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

下雨天沒帶傘，看到門口傘架有傘，真的可以「借用一下」嗎？律師蘇文俊在臉書嚴正警告大眾「當然是不行啊」許多人常覺得隨手借一下沒關係，但在法律上這絕非小事。像這種在雨傘架、隨便就把別人雨傘拿走的狀態，在法律上會觸犯「侵占脫離本人持有物罪」；而如果是從人家身邊、或拿在手上時趁機偷拿走，這更會直接構成「竊盜罪」。

2026-07-15 15:25