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影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了
何姓男子經營的公司自2022年起承包公共工程標案時，疑涉綁標、圍標及行賄基市府公務人員，並勾結曾姓市議員，利用議員建議款承包涉弊情事。檢調今約談曾姓議員、中正區長、科長等被告17人到案。市長謝國樑今天下午參加義警大隊校閱時親自回應表示，市府政風處2020年就接獲相關案件檢舉，全力配合司法調查。
謝國樑表示，據他了解，基隆市政府政風處民國109年（2020年）就接獲相關案件檢舉，市政府各局處長時間積極配合檢調單位，市府各局處都在配合司法單位了解和追蹤，會做好市府的工作，全力配合調查。
市府表示，針對市府涉案人員，市長已責成政風處及府內各單位，持續配合司法機關調查釐清案情，後續並將視案件偵審情形，啟動行政肅貪，從嚴從速追究涉案人員行政責任，以嚴懲不法貪瀆的公務員。
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