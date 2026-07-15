捷運偷拍哥哥加髒話騷擾 新北女無視保護令判4月易科罰金12萬

新北市一名王姓女子因與家人感情不睦涉嫌家暴，遭母親聲請保護令離家獨居，2023年7月某日上午，王女坐捷運時巧遇哥哥，於是以手機拍下哥哥照片，輔以髒話傳給父親，其兄得知後提告。一審新北地院認為，王女傳照片時還罵髒話，認定她蓄意騷擾，以違反保護令判刑4月得易科罰金12萬元；王女不服上訴，遭高等法院駁回，全案定讞。

判決指出，王女原本與家人同住新北市土城區，卻因與家人關係惡劣，還曾恐嚇、辱罵哥哥，甚至拿電擊棒試圖攻擊，其母於是在2016年向法院聲請保護令。王女捷運偷拍後，哥哥自父親處得知此事，認為王女尚在保護令有效期間，堅持提告後由檢方起訴。

一審新北地院審理時，王女辯稱，自己在上班途中巧遇哥哥讓她震驚、訝異，當時是疫情期間，對方有戴口罩，所以她才拍照片向父親求證，會加上髒話僅是表示驚訝，否認違反保護令，但辯詞未獲法官採信，被判處4月有期徒刑，得易科罰金。

案經上訴二審，王女仍主張自己無罪，法官調查後認為，王女傳給父親的訊息以髒話當發語詞，顯有惡意，若她只是好奇對方是否為哥哥，應該用疑問句而非肯定句，顯示王女當下已確定對方就是哥哥，因此有意藉由父親轉達訊息，讓哥哥知道已被她掌握上班地點及通勤方式，已構成騷擾結果，最後駁回上訴維持原判，全案不可再上訴。

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