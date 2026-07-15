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1歲兒子陳舊骨折、急性胰臟炎 父母涉妨害幼童發育罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名父親涉嫌將1歲兒子當出氣筒，造成陳舊性骨折及急性胰臟炎等，妻子稱不清楚兒子傷勢。台北地檢署依台大兒童醫院專家鑑定結果，認定1歲兒子被長期施暴非單純意外，日前偵結，依妨害幼童發育等罪嫌起訴夫妻2人。

2023年11月1歲大的兒子精神不濟、喝奶嘔吐被父母送往醫院救治，醫師發現兒子身上有多處瘀青，通報疑為兒虐案件，檢方調閱斷層掃描等就診資料，且將此案送台大兒童醫院鑑定。檢方依鑑定結果認為，1歲大的兒子患急性胰臟炎、心肌炎、腎血腫，無法排除遭外力重大撞擊受傷，肋骨更有骨折後癒合的陳舊性骨折痕跡，非單一意外事件。

檢方追查，這名父親因失業，家庭經濟壓力沉重，母親則是兒子主要照顧者，父親自稱，曾因兒子不喝奶、哭鬧，徒手彈、打管教，但沒有打傷兒子；母親則稱因為每天送大兒子上學，不清楚小兒子傷勢原因。

檢方認為，2人互推責任，父親涉嫌動手施暴，母親協助洗澡、換尿布，竟未主動介入保護、送醫救治，也應負起罪責，全案依妨害幼童發育等罪嫌起訴。

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台北地檢署。圖／聯合報系資料照
台北地檢署。圖／聯合報系資料照

台北 家暴 骨折

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