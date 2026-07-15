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基隆爆綁標行賄弊案議員區長及科長等17被告 市府：配合偵辦不護短

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

何姓男子經營的公司自2022年起承包公共工程標案時，疑涉綁標、圍標及行賄基市府公務人員，並勾結曾姓市議員，利用議員建議款承包涉弊情事。基隆地檢署今天前往31處地點執行搜索，約談曾姓議員、中正區長、科長等被告17人、證人7人到案。市府聲明，配合偵辦，絕不護短。

檢方指出，法務部廉政署及法務部調查局北部地區機動工作站，分別接獲不同檢舉函，指何男擔任負責人的公司，自2022年起承包基市府公共工程標案時，疑涉綁標、圍標等違反政府採購法情事，並疑有行賄基隆市政府公務人員、浮報價額，以及勾結曾姓議員，利用議員建議款指定公共工程由何承包等舞弊情事。

檢方指揮偵辦搜證後，認定何男等人有涉嫌有違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌，今天指揮廉政署、調查局基隆市調查站及北部地區機動工作站人員，前往何男等人住居所、所屬公司、涉案人員位於基隆市政府辦公處所、曾姓議員服務處及基隆市議會議員辦公室等31點執行搜索，並約談被告17人、證人7人到案說明。

基隆市政府聲明表示，針對市府工務處及中正區公所等機關辦理工程採購案件疑涉不法，執行辦公處所搜索等強制作為，並帶回包括區長、科長等涉案人員接受偵訊。

市府說，本案自109年受理檢舉後，市府即積極配合司法機關進行蒐證，對於檢廉調等司法機關今日作為，謝國樑市長均充分掌握，並指示「秉毋枉毋縱立場」全力配合偵辦。

對於涉案同仁，市長另責成政風處及府內各單位，持續配合司法機關調查釐清案情，後續並將視案件偵審情形，啟動行政肅貪，從嚴從速追究涉案人員行政責任，以嚴懲不法貪瀆之公務員。

政風處表示，謝市長對機關清廉形象十分重視，上任以來，即要求政風處積極參與各項市政建設規劃及採購案，從風險管理角度，隨時提醒同仁廉政風險所在，防範類似情事發生，保護公務員使其勇於任事，針對同仁涉案，本府強調絕不護短，將配合偵辦，徹底查明，檢討防弊作為，引為殷鑑，並期待司法機關本毋枉毋縱原則，徹底調查，以杜絕不法。

基隆爆綁標行賄<a href='/search/tagging/2/弊案' rel='弊案' data-rel='/2/227650' class='tag'><strong>弊案</strong></a>議員、區長及科等17人約談，市府：配合偵辦不護短。記者游明煌／攝影
基隆爆綁標行賄弊案議員、區長及科等17人約談，市府：配合偵辦不護短。記者游明煌／攝影

基隆 議員 廉政署 弊案

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