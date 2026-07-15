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水電師傅開公司車恣意違規欠977筆32萬罰單 老闆怒辦過戶拒絕無底洞

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市某間水電工程行因將名下車輛交由水電師傅使用，不料師傅疑似吃定老闆會付罰單，竟恣意違規積欠各式滯納使用牌照稅、停車費、未依規定繳納停車費、ETC通行費、ETC通行費罰鍰及其他交通違規罰鍰等共977筆，合計32萬餘元罰鍰，以致工程行遭行政執行署新北分署扣押工程款債權，迫使女老闆緊急到場繳清欠款，並將車輛過戶給師傅，以絕後患。

新北分署表示，該水電工程行由現年30餘歲的鄭姓女子和20餘歲的許姓女子合夥經營，並先後擔任負責人，先前因違反勞工職業災害保險及保護法及勞工退休金條例等，遭主管機關裁處3筆每筆2萬元的罰鍰。

另外，工程行名下車輛又積欠977筆各式牌照稅、ETC及交通違規罰單，違規態樣包括超速、闖紅燈、違規停車、行駛、轉彎及占用身心障礙車位等，自去年起陸續移送新北分署執行。

期間，新北分署雖多次執行該工程行銀行存款，但僅徵起約16萬元，於是又於今年7月初核發執行命令，扣押其工程款債權。女老闆收到新北分署的扣押工程款債權命令後，連忙委託員工日前親自至新北分署說明，表示因工程行名下車輛平日均交由水電師傅使用，水電師傅應是認為老闆會負責處理交通違規罰鍰，才會任意違規。

這次因合作廠商收到新北分署扣押命令，催促工程行儘速處理，讓新北分署撤銷扣押命令，以免影響雙方日後合作關係，老闆於是緊急委託員工到場繳清欠款。為避免日後再發生交通罰單的無底洞，增加公司財務負擔，老闆已準備將該車輛過戶給水電師傅，日後如再發生交通違規，將由師傅自行負責。

新北市某間水電工程行因將名下車輛交由水電師傅使用，不料竟遭師傅恣意違規共欠977筆、合計32萬餘元罰鍰。圖／新北分署提供
新北市某間水電工程行因將名下車輛交由水電師傅使用，不料竟遭師傅恣意違規共欠977筆、合計32萬餘元罰鍰。圖／新北分署提供

交通違規 牌照稅

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