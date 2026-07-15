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沒帶傘用「借」的？律師示警當心侵占罪：拿錯與故意一線之隔

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>蘇文俊在臉書嚴正警告，許多人常覺得隨手借一下<a href='/search/tagging/2/雨傘' rel='雨傘' data-rel='/2/218638' class='tag'><strong>雨傘</strong></a>沒關係，但在法律上這絕非小事。 示意圖／ingimage
律師蘇文俊在臉書嚴正警告，許多人常覺得隨手借一下雨傘沒關係，但在法律上這絕非小事。 示意圖／ingimage

下雨天沒帶傘，看到門口傘架有傘，真的可以「借用一下」嗎？律師蘇文俊在臉書嚴正警告大眾「當然是不行啊」，許多人常覺得隨手借一下沒關係，但在法律上這絕非小事。像這種在雨傘架、隨便就把別人雨傘拿走的狀態，在法律上會觸犯「侵占脫離本人持有物罪」；而如果是從人家身邊或拿在手上時趁機偷拿走，這更會直接構成「竊盜罪」。

在法庭的實際判決上，這類行為目前實務上大多會判處「罰金」。蘇文俊律師提醒大眾可以細想看看，自己當時只是拿了一支價值新台幣99元的便宜雨傘，但最後卻可能因此被判罰五千、六千元的罰金，這在比例原則上「值得嗎？」千萬不要為了一時不方便，而讓自己背上刑事前科。

然而，若自己真的不是故意的，在混亂中「不小心拿錯別人的雨傘」，在法律上又該如何認定呢？蘇文俊律師解釋，這時候法官會按照具體的情節去判斷。譬如說，當天你跟對方的兩把雨傘，剛好都是便利商店買的那種最常見的「塑膠透明傘」，而且外觀長得一模一樣，那麼法官就會認定你在主觀上「沒有侵占的意圖」，最後就會判你無罪。

所以，關鍵還是要看具體的案情，去判斷雨傘的樣式是不是真的會導致你產生「誤拿」的狀況。不過實務上，真的會因為一把雨傘被拿走就跑去提告的案件其實非常少，但律師仍呼籲大家，下雨天把人家雨傘拿走，就是「爽到了自己、痛苦到別人」，還是別做這種討人厭的人。

侵占 雨傘 律師

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