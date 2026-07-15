快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男告3法官「偏袒自己人」求償3073億 20億裁判費沒繳遭罰9萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔣姓男子在前年底狀告台中高等行政法院的分案科長、法官、承辦人等4人，求償226萬餘元，因蔣男未繳裁判費，遭中高行的合議庭駁回，蔣男再以「法官偏袒自己人」為由，再向當時承審的3名法官，求償3073億元，台中地院審理此案時，要求蔣男需依法繳交20億元的裁判費，蔣逾期未繳，遭認定無意繳納、純屬惡意騷擾，依法駁回訴訟，再因其濫訟行為，額外罰款9萬元，尚未確定。

判決指出，蔣姓男子先在2024年間，以一般人難以區分地方訴訟庭與高等行政訴訟庭的差異、案件被擱置長達6月才辦理移卷等理由，損害其權益，向台中高等行政法院的分案科長、林姓、簡姓法官、分案科承辦人等4人，求償266萬元，因蔣男沒繳裁判費，遭合議庭駁回確定。

蔣男以承審該案的蔡姓、黃姓及許姓法官等3人，「偏袒自己人法官」為由，再向3名法官索償天價3073億餘元。

台中地院審認，蔣男不滿台中高等行政法院法官所做出的裁判，去年6月間提起損害賠償訴訟，但訴狀中未敘明任何具體的賠償事由或計算依據，僅憑主觀不滿便對蔡姓、黃姓及許姓等3名承審法官，索求天文數字賠償。

法官指出，全案由台中地院承審後，曾裁定蔣男需繳20億元的裁判費，但蔣男未繳，認定其完全無意願負擔裁判費，其起訴純屬騷擾癱瘓司法系統、浪費司法資源的惡意行為，裁定駁回其訴請，另依民事訴訟法規定，裁罰他9萬元，仍可抗告。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>蔣姓男子向三名法官索償3073億元，台中地院認定是濫訴，除駁回訴請外，另罰緩9萬元。聯合報系資料照
台中市蔣姓男子向三名法官索償3073億元，台中地院認定是濫訴，除駁回訴請外，另罰緩9萬元。聯合報系資料照

台中 台中市 台中地院

延伸閱讀

441案件出包！法官呂超群「躲監督」不送閱 法評會：不得再任公務員

遲到罰抄課文 國中生提國賠遭法院駁回

學生都道歉了仍翻不了案 嘉義校園性平案老師求償60萬敗訴

中聯致癌油品案總經理2000萬交保 檢抗告台中高分院今分案裁定中

相關新聞

空軍雷達站遭共諜滲透3軍士官重判 金控女行員竟當白手套幫洗錢

黃姓地下錢莊業者利用「軍好貸」吸收現役軍人貸款，再藉工作獎金為餌引誘士官兵交付公務資料，涉案官兵擴及機敏的空軍雷達站及戰鬥機聯隊，高雄高分檢依國安法等罪起訴黃男胞妹及涉案3名軍官兵，高雄高分院今宣判，黃女因協助交付賄款、助胞兄隱匿資金來源，依一般洗錢罪處4至10月徒刑，胡姓軍人等3人則依洩漏軍機罪重判2年至8年6月。

台中男告3法官「偏袒自己人」求償3073億 20億裁判費沒繳遭罰9萬

台中市蔣姓男子在前年底狀告台中高等行政法院的分案科長、法官、承辦人等4人，求償226萬餘元，因蔣男未繳裁判費，遭中高行的合議庭駁回，蔣男再以「法官偏袒自己人」為由，再向當時承審的3名法官，求償3073億元，台中地院審理此案時，要求蔣男需依法繳交20億元的裁判費，蔣逾期未繳，遭認定無意繳納、純屬惡意騷擾，依法駁回訴訟，再因其濫訟行為，額外罰款9萬元，尚未確定。

新北檢警啟動查賄制暴 土城分局鎖定變型賄選、AI假訊息

為確保今年地方公職人員選舉公平、順利進行，新北地檢署日前由主任檢察官劉文瀚、周欣蓓率隊前往土城分局，召開妨害選舉查察分區座談會，與土城分局長沈明義及相關幹部就轄區選情、治安風險及查賄制暴重點交換意見。

彰化塑膠廠涉逃空汙費6583萬 稽查發現甲苯排放218ppm超標

彰化一家塑膠製品公司涉嫌長期低報含揮發性有機物（VOCs）原料使用量，逃漏空氣汙染防制費。彰化地檢署查出，該公司自2018年至2025年3月間涉嫌逃漏空污費6583萬1213元，日前依違反空氣汙染防制法、加重詐欺得利及偽造文書等罪嫌，起訴負責人、高階主管、環工技師及代辦業者等6人。

清潔隊員兼營清潔公司A公家資源 偷開垃圾車清運非家戶廢棄物慘了

桃園市環境管理處平鎮區中隊莊姓清潔隊員，兼營沒有合法清除許的清潔企業社，承攬清運私人廢棄物，檢廉發現他涉嫌利用職務之便，擅自駕駛公務垃圾車清運私自承攬的廢棄物，省6000元焚化處理等費用，桃園地檢署偵查後，依貪汙的圖利、公務員假借職務機會背信及違反廢棄物清理法等罪起訴。

基隆公共工程疑有綁圍標及行賄弊端 曾姓議員動用建議款也被捲入

何姓男子經營的公司自2022年起承包公共工程標案時，疑涉綁標、圍標及行賄基市府公務人員，並勾結曾姓市議員，利用議員建議款承包涉弊情事。基隆地檢署今天前往31處地點執行搜索，約談被告17人、證人7人到案說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。