台中男告3法官「偏袒自己人」求償3073億 20億裁判費沒繳遭罰9萬

台中市蔣姓男子在前年底狀告台中高等行政法院的分案科長、法官、承辦人等4人，求償226萬餘元，因蔣男未繳裁判費，遭中高行的合議庭駁回，蔣男再以「法官偏袒自己人」為由，再向當時承審的3名法官，求償3073億元，台中地院審理此案時，要求蔣男需依法繳交20億元的裁判費，蔣逾期未繳，遭認定無意繳納、純屬惡意騷擾，依法駁回訴訟，再因其濫訟行為，額外罰款9萬元，尚未確定。

判決指出，蔣姓男子先在2024年間，以一般人難以區分地方訴訟庭與高等行政訴訟庭的差異、案件被擱置長達6月才辦理移卷等理由，損害其權益，向台中高等行政法院的分案科長、林姓、簡姓法官、分案科承辦人等4人，求償266萬元，因蔣男沒繳裁判費，遭合議庭駁回確定。

蔣男以承審該案的蔡姓、黃姓及許姓法官等3人，「偏袒自己人法官」為由，再向3名法官索償天價3073億餘元。

台中地院審認，蔣男不滿台中高等行政法院法官所做出的裁判，去年6月間提起損害賠償訴訟，但訴狀中未敘明任何具體的賠償事由或計算依據，僅憑主觀不滿便對蔡姓、黃姓及許姓等3名承審法官，索求天文數字賠償。

法官指出，全案由台中地院承審後，曾裁定蔣男需繳20億元的裁判費，但蔣男未繳，認定其完全無意願負擔裁判費，其起訴純屬騷擾癱瘓司法系統、浪費司法資源的惡意行為，裁定駁回其訴請，另依民事訴訟法規定，裁罰他9萬元，仍可抗告。