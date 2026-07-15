快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

新北檢警啟動查賄制暴 土城分局鎖定變型賄選、AI假訊息

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

為確保今年地方公職人員選舉公平、順利進行，新北地檢署日前由主任檢察官劉文瀚、周欣蓓率隊前往土城分局，召開妨害選舉查察分區座談會，與土城分局長沈明義及相關幹部就轄區選情、治安風險及查賄制暴重點交換意見。

檢警表示，本次選舉查察除持續鎖定傳統現金買票外，也將全面防堵假借節慶名義贈禮、舉辦免費餐會、提供旅遊招待等變型賄選手法，針對可疑利益交換進行蒐證與查處。

面對網路假訊息及科技介入選舉情形，檢警將加強查緝AI深偽影音、不實謠言及選舉賭盤，並透過科技偵查追蹤異常金流，防堵境外勢力以資金或網路訊息影響選情。

檢警也將密切掌握轄區戶籍異常異動情形，防範有心人士以不實遷入方式形成「幽靈人口」，影響選舉公平性；若發現異常，將啟動預警及清查機制。

新北地檢署並要求辦案人員善用數位鑑識等科技工具保全證據，同時嚴守行政中立與程序正義，對於搜索、扣押等強制處分應審慎執行。

土城分局表示，檢警將持續保持密切聯繫，以「有聞必查、有據必辦」態度打擊妨害選舉不法，並呼籲民眾若發現賄選、選舉賭盤或假訊息，可主動提供線索，警方將落實檢舉人身分保密，共同維護乾淨選舉環境。

新北地檢署與土城分局召開妨害選舉查察分區座談會，針對變型賄選、AI假訊息、選舉賭盤及幽靈人口等議題交換意見。圖／土城分局提供
新北地檢署與土城分局召開妨害選舉查察分區座談會，針對變型賄選、AI假訊息、選舉賭盤及幽靈人口等議題交換意見。圖／土城分局提供

賄選

延伸閱讀

迎戰九合一大選11件重點賄選案列管 中檢祭「斷水流」專案強查

敦化北路天坑未以基泰案為鑑？ 詹為元質疑未落實預警機制

日本選舉新規定 規定社媒必須標註使用AI

家登精密捐82萬裝備助三峽警 機能服、蒐證器材提升執勤量能

相關新聞

空軍雷達站遭共諜滲透3軍士官重判 金控女行員竟當白手套幫洗錢

黃姓地下錢莊業者利用「軍好貸」吸收現役軍人貸款，再藉工作獎金為餌引誘士官兵交付公務資料，涉案官兵擴及機敏的空軍雷達站及戰鬥機聯隊，高雄高分檢依國安法等罪起訴黃男胞妹及涉案3名軍官兵，高雄高分院今宣判，黃女因協助交付賄款、助胞兄隱匿資金來源，依一般洗錢罪處4至10月徒刑，胡姓軍人等3人則依洩漏軍機罪重判2年至8年6月。

台中男告3法官「偏袒自己人」求償3073億 20億裁判費沒繳遭罰9萬

台中市蔣姓男子在前年底狀告台中高等行政法院的分案科長、法官、承辦人等4人，求償226萬餘元，因蔣男未繳裁判費，遭中高行的合議庭駁回，蔣男再以「法官偏袒自己人」為由，再向當時承審的3名法官，求償3073億元，台中地院審理此案時，要求蔣男需依法繳交20億元的裁判費，蔣逾期未繳，遭認定無意繳納、純屬惡意騷擾，依法駁回訴訟，再因其濫訟行為，額外罰款9萬元，尚未確定。

新北檢警啟動查賄制暴 土城分局鎖定變型賄選、AI假訊息

為確保今年地方公職人員選舉公平、順利進行，新北地檢署日前由主任檢察官劉文瀚、周欣蓓率隊前往土城分局，召開妨害選舉查察分區座談會，與土城分局長沈明義及相關幹部就轄區選情、治安風險及查賄制暴重點交換意見。

彰化塑膠廠涉逃空汙費6583萬 稽查發現甲苯排放218ppm超標

彰化一家塑膠製品公司涉嫌長期低報含揮發性有機物（VOCs）原料使用量，逃漏空氣汙染防制費。彰化地檢署查出，該公司自2018年至2025年3月間涉嫌逃漏空污費6583萬1213元，日前依違反空氣汙染防制法、加重詐欺得利及偽造文書等罪嫌，起訴負責人、高階主管、環工技師及代辦業者等6人。

清潔隊員兼營清潔公司A公家資源 偷開垃圾車清運非家戶廢棄物慘了

桃園市環境管理處平鎮區中隊莊姓清潔隊員，兼營沒有合法清除許的清潔企業社，承攬清運私人廢棄物，檢廉發現他涉嫌利用職務之便，擅自駕駛公務垃圾車清運私自承攬的廢棄物，省6000元焚化處理等費用，桃園地檢署偵查後，依貪汙的圖利、公務員假借職務機會背信及違反廢棄物清理法等罪起訴。

基隆公共工程疑有綁圍標及行賄弊端 曾姓議員動用建議款也被捲入

何姓男子經營的公司自2022年起承包公共工程標案時，疑涉綁標、圍標及行賄基市府公務人員，並勾結曾姓市議員，利用議員建議款承包涉弊情事。基隆地檢署今天前往31處地點執行搜索，約談被告17人、證人7人到案說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。