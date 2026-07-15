新北檢警啟動查賄制暴 土城分局鎖定變型賄選、AI假訊息

為確保今年地方公職人員選舉公平、順利進行，新北地檢署日前由主任檢察官劉文瀚、周欣蓓率隊前往土城分局，召開妨害選舉查察分區座談會，與土城分局長沈明義及相關幹部就轄區選情、治安風險及查賄制暴重點交換意見。

檢警表示，本次選舉查察除持續鎖定傳統現金買票外，也將全面防堵假借節慶名義贈禮、舉辦免費餐會、提供旅遊招待等變型賄選手法，針對可疑利益交換進行蒐證與查處。

面對網路假訊息及科技介入選舉情形，檢警將加強查緝AI深偽影音、不實謠言及選舉賭盤，並透過科技偵查追蹤異常金流，防堵境外勢力以資金或網路訊息影響選情。

檢警也將密切掌握轄區戶籍異常異動情形，防範有心人士以不實遷入方式形成「幽靈人口」，影響選舉公平性；若發現異常，將啟動預警及清查機制。

新北地檢署並要求辦案人員善用數位鑑識等科技工具保全證據，同時嚴守行政中立與程序正義，對於搜索、扣押等強制處分應審慎執行。

土城分局表示，檢警將持續保持密切聯繫，以「有聞必查、有據必辦」態度打擊妨害選舉不法，並呼籲民眾若發現賄選、選舉賭盤或假訊息，可主動提供線索，警方將落實檢舉人身分保密，共同維護乾淨選舉環境。