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彰化塑膠廠涉逃空汙費6583萬 稽查發現甲苯排放218ppm超標

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化一家塑膠製品公司涉嫌長期低報含揮發性有機物（VOCs）原料使用量，逃漏空氣汙染防制費。彰化地檢署查出，該公司自2018年至2025年3月間涉嫌逃漏空污費6583萬1213元，日前依違反空氣汙染防制法、加重詐欺得利及偽造文書等罪嫌，起訴負責人、高階主管、環工技師及代辦業者等6人。

檢方指出，該公司從事塑膠製品製造，製程包含攪拌、上糊、膠布及表面處理等作業，過程中使用含甲苯、丁酮等揮發性有機物的油性原物料，依法應依實際使用量申報空氣污染物排放量，並繳納空汙費。

檢方查出，李姓負責人為降低公司營運成本，自2018年起指示歷任管理部主管，涉嫌蓄意低報油性原料使用量，或於特定期間未申報，再透過委外代辦公司及內部員工辦理網路申報，使彰化縣環保局無法正確核算應收空污費；經主管機關重新計算，該公司涉嫌逃漏空汙費金額達6583萬1213元。

此外，檢方追查發現，業者因位於彰濱產業園區，廠區揮發性有機物排放量受總量管制規範，為取得固定污染源操作及變更許可證，涉嫌於2023年及2025年提出申請時，將實際使用的甲苯、丁酮及溶劑型樹脂等油性原料，更改名稱列為水性原料，藉此降低VOCs排放量申報數值。

公司主管另涉嫌在環保機關或消防單位查核前，透過通訊軟體要求員工將廠區內油性溶劑及甲苯等原料移出作業區，並暫時改用水性原料，以應付現場檢查。

另協助辦理環保許可申請的環境工程技師孫姓男子，檢方認為其明知申請資料與實際製程不符，卻未依規定進行實質查核，僅於廠區大門外拍照，並將未實際設置的排放管道列入查核紀錄，涉嫌出具不實簽證報告。

檢方表示，今年6月10日指揮法務部調查局航業調查處、保七第三大隊，會同環管署中區管理中心前往該公司搜索及稽查，並對排氣管道P001進行檢測，測得甲苯排放濃度達218ppm，超過法定排放限值180ppm。

檢方全案偵查終結依刑法詐欺得利、三人以上加重詐欺得利、行使業務登載不實文書，以及空氣汙染防制法相關罪嫌提起公訴。考量該公司資本額達3億元，且涉嫌犯罪期間長、影響環境安全，檢方具體求處李姓負責人應執行有期徒刑4年，高階主管3人各2年6月，代辦業者1年6月，環工技師2年6月，並建請法院對公司科處800萬元罰金，聲請沒收6583萬1213元涉嫌逃漏空汙費所得。

彰化一家塑膠製品公司涉嫌長期低報含揮發性有機物（VOCs）原料使用量，逃漏空氣汙染防制費，彰化地檢署起訴負責人、高階主管、環工技師及代辦業者等6人。記者簡慧珍／攝影
彰化一家塑膠製品公司涉嫌長期低報含揮發性有機物（VOCs）原料使用量，逃漏空氣汙染防制費，彰化地檢署起訴負責人、高階主管、環工技師及代辦業者等6人。記者簡慧珍／攝影

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