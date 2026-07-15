清潔隊員兼營清潔公司A公家資源 偷開垃圾車清運非家戶廢棄物慘了

桃園市環境管理處平鎮區中隊莊姓清潔隊員，兼營沒有合法清除許的清潔企業社，承攬清運私人廢棄物，檢廉發現他涉嫌利用職務之便，擅自駕駛公務垃圾車清運私自承攬的廢棄物，省6000元焚化處理等費用，桃園地檢署偵查後，依貪汙的圖利、公務員假借職務機會背信及違反廢棄物清理法等罪起訴。

起訴指出，64歲莊男自1993年起在原桃園縣平鎮市公所擔任清潔隊員，桃園升格後改隸桃園市政府環境清潔稽查大隊平鎮區中隊，2024年再改制為環境管理處平鎮區中隊，負責夜間垃圾車正班司機請假時的代班、車輛接駁及其他臨時勤務，具有依法執行公務的身分；另方面，他也是富德清潔企業社實際負責人，私下承接社區清潔服務。

檢方查出，莊男明知從事廢棄物清除業務必須依法取得主管機關許可，卻未申請合法許可文件，仍於2022年2月至5月間接受楊梅一處紀念館委託，清除保麗龍箱、黑板及冷卻水塔等廢棄物。他先以自家公司車輛將廢棄物載回平鎮住處暫放，再把部分保麗龍運至社區，利用平鎮區清潔隊例行垃圾清運直接載走，黑板則趁夜間交由資源回收車清除。

起訴指出，莊男明知家戶以外的一般廢棄物，依法應委託合格業者送往焚化廠處理，且公務垃圾車只能執行公務，不得私自清運私人廢棄物，卻於2022年6月3日上午未經主管同意，擅自駕駛平鎮區中隊垃圾車返回住家，將先前堆放的冷卻水塔等大型廢棄物搬上垃圾車，再開回中隊，藉此免除應支付焚化廠6000元處理費，也讓公務機關額外負擔油料支出136元，經廉政署蒐證移送。

檢方認定，莊男涉嫌非法從事廢棄物清除處理、對主管事務圖利及公務員假借職務機會背信等罪嫌；其中圖利與背信屬想像競合，請法院從重的圖利罪論處；另考量莊男偵查中坦承犯行、不法所得未逾5萬元且已全數繳回，建請法院依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑。