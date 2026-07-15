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清潔隊員兼營清潔公司A公家資源 偷開垃圾車清運非家戶廢棄物慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市環境管理處平鎮區中隊莊姓清潔隊員，兼營沒有合法清除許的清潔企業社，承攬清運私人廢棄物，檢廉發現他涉嫌利用職務之便，擅自駕駛公務垃圾車清運私自承攬的廢棄物，省6000元焚化處理等費用，桃園地檢署偵查後，依貪汙的圖利、公務員假借職務機會背信及違反廢棄物清理法等罪起訴。

起訴指出，64歲莊男自1993年起在原桃園縣平鎮市公所擔任清潔隊員，桃園升格後改隸桃園市政府環境清潔稽查大隊平鎮區中隊，2024年再改制為環境管理處平鎮區中隊，負責夜間垃圾車正班司機請假時的代班、車輛接駁及其他臨時勤務，具有依法執行公務的身分；另方面，他也是富德清潔企業社實際負責人，私下承接社區清潔服務。

檢方查出，莊男明知從事廢棄物清除業務必須依法取得主管機關許可，卻未申請合法許可文件，仍於2022年2月至5月間接受楊梅一處紀念館委託，清除保麗龍箱、黑板及冷卻水塔等廢棄物。他先以自家公司車輛將廢棄物載回平鎮住處暫放，再把部分保麗龍運至社區，利用平鎮區清潔隊例行垃圾清運直接載走，黑板則趁夜間交由資源回收車清除。

起訴指出，莊男明知家戶以外的一般廢棄物，依法應委託合格業者送往焚化廠處理，且公務垃圾車只能執行公務，不得私自清運私人廢棄物，卻於2022年6月3日上午未經主管同意，擅自駕駛平鎮區中隊垃圾車返回住家，將先前堆放的冷卻水塔等大型廢棄物搬上垃圾車，再開回中隊，藉此免除應支付焚化廠6000元處理費，也讓公務機關額外負擔油料支出136元，經廉政署蒐證移送。

檢方認定，莊男涉嫌非法從事廢棄物清除處理、對主管事務圖利及公務員假借職務機會背信等罪嫌；其中圖利與背信屬想像競合，請法院從重的圖利罪論處；另考量莊男偵查中坦承犯行、不法所得未逾5萬元且已全數繳回，建請法院依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑。

桃園市環境管理處平鎮區中隊莊姓清潔隊員兼營未取得合法清除許可的清潔社，涉嫌於2022年2月至5月間，開公務車私運委託的廢棄物，桃園地檢署依貪汙的圖利等罪起訴。示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照
桃園市環境管理處平鎮區中隊莊姓清潔隊員兼營未取得合法清除許可的清潔社，涉嫌於2022年2月至5月間，開公務車私運委託的廢棄物，桃園地檢署依貪汙的圖利等罪起訴。示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照

垃圾車 廢棄物 平鎮

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