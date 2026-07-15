基隆公共工程疑有綁圍標及行賄弊端 曾姓議員動用建議款也被捲入

何姓男子經營的公司自2022年起承包公共工程標案時，疑涉綁標、圍標及行賄基市府公務人員，並勾結曾姓市議員，利用議員建議款承包涉弊情事。基隆地檢署今天前往31處地點執行搜索，約談被告17人、證人7人到案說明。

檢方指出，法務部廉政署及法務部調查局北部地區機動工作站，分別接獲不同檢舉函，指何男擔任負責人的公司，自2022年起承包基市府公共工程標案時，疑涉綁標、圍標等違反政府採購法情事，並疑有行賄基隆市政府公務人員、浮報價額，以及勾結曾姓議員，利用議員建議款指定公共工程由何承包等舞弊情事。

檢方指揮偵辦搜證後，認定何男等人有涉嫌有違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌，今天指揮廉政署、調查局基隆市調查站及北部地區機動工作站人員，前往何男等人住居所、所屬公司、涉案人員位於基隆市政府辦公處所、曾姓議員服務處及基隆市議會議員辦公室等31點執行搜索，並約談被告17人、證人7人到案說明。