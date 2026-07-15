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逆轉！全球人壽出售惹糾紛 二審判前董座彭騰德免付「千萬美金」報酬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

全球人壽17年前出售給美孚建設，全球人壽前董事、網豐物流董事長徐乃成指控全球人壽副董事長彭騰德允諾支付美金1000萬委任報酬卻反悔而提民事訴訟，一審判決彭應給付全額，案件上訴，台灣高等法院今逆轉改判彭免賠，徐敗訴，可上訴。

徐乃成指出，彭騰德是美孚建設董事長彭誠浩的兒子，2009年委任他處理全球人壽出售股權交易談判事宜，他在交易完成、美孚集團以中瑋一公司入主全球人壽公司後，又協助整頓全球人壽經營等事務。

徐主張，彭騰德確認委任事務處理完成，2012年5月29日於律師香港辦公室約定要給付他美金1000萬元的委任報酬，約定其中650萬由彭騰德及中瑋一公司給付，其餘350萬美元則由彭騰德與美孚公司給付，但他2019年催討未果，提告請求彭、中瑋一公司、美孚建設給付。

台北地方法院一審2022年判決彭騰德應給付美金1000萬元給徐乃成。彭不服提上訴，高院依據全球人壽股權交易歷程，加上證人說法，認定彭騰德及徐乃成之間有委任關係。

不過，高院認為雙方沒有成立報酬約定，徐乃成雖主張是雙方透過律師居中溝通，成立報酬約定，但依據律師備忘錄的記載、雙方在法庭的陳述，可知兩造2012年透過律師商討徐如何請求委任報酬及數額時，合意應將兩人間其他金錢往來款項，合併與委任關係報酬以1000萬美元為計算基礎，釐清核算後，最終由中瑋一公司、美孚公司支付報酬。

高院指出，律師2012年7月9日草擬關於中瑋一公司部分的協議書，內容所載給付報酬的對象修正為徐乃成的控股公司，而非徐本人；律師之後也沒有草擬關於美孚公司部分的協議書，且與雙方間再無討論關於委任關係報酬事項。

判決指出，徐乃成直到近一年之後，2013年6月間才再向彭騰德提及委任關係報酬，堪認雙方於2012年間並未達成須由彭給付徐美金1000萬元的約定，逆轉改判徐敗訴，彭免賠。

全球人壽副董事長彭騰德（中）。圖／全球人壽提供
全球人壽副董事長彭騰德（中）。圖／全球人壽提供

台灣高等法院 美金

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