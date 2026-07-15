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買7公升汽油、持刀喊「一起死」 情變失控男下場曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣葉姓男子與同居女友因車輛使用問題爆發口角，竟失控購買7公升汽油返回女友住處，將汽油淋在自己身上並揚言「大家一起死」，試圖點火未果後，又持麵包刀進屋揮舞恐嚇。警方獲報趕抵制止，避免悲劇發生。南投地方法院審理後，依恐嚇危害安全罪判處葉男有期徒刑1年，全案仍可上訴。

判決指出，葉男有多項毒品前科，2023年3月服刑期滿出獄後，與女友交往並同居，但兩人經常因生活瑣事爭吵。去年間，雙方因車輛使用問題再度爆發衝突，葉男情緒失控，先到加油站購買1桶7公升汽油，並準備1把麵包刀後返回女友住處。

葉男與女友爭執時，竟將汽油淋在自己身上，汽油並流到屋內地面，還高喊「妳現在就是在逼死我，那我就死給妳看，大家一起死」，隨即拿出打火機企圖點火，所幸未成功引燃，未釀成火警及人員傷亡。

未料，葉男仍未罷休，又回到車上拿取麵包刀，再度進入住處揮舞刀械，持續與女友及其家人大吵，並揚言要同歸於盡。女友家人見情況失控，立即報警，警方趕抵現場後將葉男制伏，化解危機。

檢方偵辦後依恐嚇危害安全罪起訴，並指出葉男於5年內再犯，且前案執行完畢不久即再度犯罪，請求法院依法加重其刑。

南投地院審理時，葉男承任犯行，並願意與女友調解、賠償損害，但女友拒絕調解。法官審酌葉男預先購買汽油、持刀恐嚇，造成被害人及家屬心理恐懼，且犯後未獲諒解，最終依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。

南投葉姓男子因感情糾紛購買7公升汽油並持刀恐嚇同居女友及家人，南投地院依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑1年。聯合報系資料照
南投葉姓男子因感情糾紛購買7公升汽油並持刀恐嚇同居女友及家人，南投地院依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑1年。聯合報系資料照

失控 南投 女友

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