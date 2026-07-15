害台彩工會慘賠504萬！女督導放水客人欠錢打單 賠291萬獲免關

台中市黃姓女子在任職台灣彩券產業工會督導期間，違反「先收錢再打單」準則，在前年6月在彩券行放任客人未付錢，便先行投注每張9萬元運動彩券，一共56張，還協助轉單至其他門市，導致工會蒙受高達504萬元的巨大損失。案經工會報警提告，一審近日審結，因黃女已與工會達成和解，判刑6月、得易科，緩刑5年，尚未確定。

判決指出，黃女原為台灣彩券產業工會的中北區區督導，負責管理、監督彩券行各門市的營運。她明知顧客投注前必須先收取費用才能操作機台，卻於2024年6月10日在台中市豐原區的一間彩券行監督營業時，未予阻止便放任店員順應石姓客人的要求，在未收取任何費用的情況下，替石男先行下注56張、每張9萬元的運動彩券，總計投注504萬元，甚至還協助將單轉至台中、彰化、苗栗、雲林等7間分店投單。

事後石姓客人未繳納高達504萬元的投注金，導致台灣彩券工會受有鉅額財產損失，檢警介入調查後，檢方依背信罪起訴。

台中地院審理期間，黃女曾由辯護律師主張，其犯罪情狀客觀上足以引起同情，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定減輕其刑。

台中地院審酌，背信罪法定刑無過重而失衡之虞，若輕易減刑恐使他人產生投機心態，無法達到刑罰預防目的，黃女身為工會督導，做出違背任務的行為，致使工會受有嚴重財產損害，需依法論處。

法官審認，念及黃女犯後終能坦承犯行，也已與工會以291萬5000元達成調解、約定分期賠償，且過去無故意犯罪之前科，依背信罪判處黃女有期徒刑6月，得易科罰金，宣告緩刑5年，以啟自新，仍可上訴。

此外，許多民眾常將「台灣彩券產業工會」與「台灣彩券公司」混淆，兩者在性質上有本質上的不同。台灣彩券公司是由中國信託金融控股公司旗下子公司獨立營運、受財政部委託發行公益彩券的「營利事業法人」；而台灣彩券產業工會則是依工會法成立的「非營利社團法人（職業團體）」，其宗旨為保障彩券從業人員權益、協助輔導經銷商營運及推動公益事務。

此案受損害、提起訴訟的主體為工會本身，而非發行彩券的台彩公司。