飆速闖紅燈致移工一死二傷肇逃 台南清潔隊員稱「沒喝酒」

吳姓清潔隊員被控去年4月12日上午與友人飲酒，又晚間相約至小吃部續攤後，開BMW轎車行經台南官田台一線時超速闖紅燈，撞飛3名印尼籍移工分乘2輛機車，1名女移工被撞飛當場死亡，吳於38小時後才在律師陪同下投案。國民法庭今上午審理，吳再三強調在小吃店沒喝酒。

檢方起訴，吳於當天上午某時起與友人飲酒後，又於同日下午5時57分許，與友人相約前往小吃店續攤，吳於店內飲用數量不詳啤酒後，駕駛轎車沿官田區台1線，由南往北超速行駛，並陸續於台1線與171線等交岔路口處高速闖越紅燈，適有黑姓移工騎乘機車搭載娜姓女移工，及阿古騎乘微型電動車，停等南64線紅燈，見綠燈亮起，即起駛穿越台1線欲駛入南64線道，即遭吳高速衝撞，娜女因遭強烈衝擊身體左側，導致嚴重顱骨骨折等傷勢，並在撞擊吳車前方擋風玻璃後，拋飛至對向車道重摔在地，當場死亡，另2移工也受傷。

台南地院國民法官法庭今審理，傳喚小吃店黎姓女子經警方傳拘不著。吳一再表示，在小吃店沒有喝酒；他因徐姓友人心情不好，才陪對方到小吃部，對方猛灌酒，但他沒有喝酒，而是喝茶，載對方到女侍陪酒地方是讓對方心情放鬆，開心一下。

檢方質疑帳單上沒有茶這品項，吳說，是小姐從別包廂帶過來的；他說，因提早走，所以與胡姓友人視訊，叫對方過來陪徐。然而，胡作證時，稱沒看過徐，到場才看到徐，並不認識對方。

「我絕對不是故意的」吳表示，服務25年，該路段至少走了上萬次，熟悉該路況，太大意了。檢方指從蒐證畫面遠遠即可看到紅燈，難道沒看到右前方車輛停等紅燈，而且以時速130公里闖紅燈。他說，有看到紅燈，但他覺得沒有人，沒有剎車或減速。

「就是害怕」他表示，知道撞到人，單純想離開那個地方。檢方詢問，當時撞擊力道之大火光十射、機車解體，而且人撞到左側駕駛座擋風玻璃而拋飛在地，難道不怕二次車禍，吳表示，沒想那麼多。他也說，工作壓力很大，睡不著覺，曾赴診所就診。

吳事後找胡來載他，得知車禍經過，害怕就把他在葫蘆埤附近，還打電話給里長稱需要律師陪同作筆錄，直至周一才到律師事務所，在律師陪同下作筆錄。然而，吳手機遺失外，黎女稱是當天消費8500元是吳買單，但吳稱提早走，也沒有付錢。

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