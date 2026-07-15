戶政替代役男上班日二度搞失蹤 累計擅離192小時吃官司

去年間在桃園市大溪區戶政事務所服替代役的羅姓男子，於服役期間兩度無故擅離職役，累計離役時間超過8天、長達192小時，已超過法定7日門檻，遭戶所送辦；桃園地檢署偵結，依違反替代役實施條例起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴指出，21歲羅姓男子當時分發至桃園市大溪區戶政事務所服替代役，明知服勤期間應依規定執行職役，不得任意擅離，卻仍於2025年10月28日上午8時起至10月29日上午8時止，以及同年11月6日上午8時起至11月13日上午8時止，兩度無故離開職役，前後累計擅離時間達192小時，已超過替代役實施條例規定累計7日的處罰標準。

由於羅男經聯繫遲未返回服勤單位，大溪區戶政事務所除製作役男擅離職役時間累積紀錄，也函請相關單位協尋，並檢附出勤紀錄、兵籍資料、擅離職役通報表及停役名冊等資料，函送桃園地檢署偵辦。

檢方指出，羅男目前另涉他案遭通緝，雖未到案說明，但卷內已有兵籍資料、出勤紀錄、擅離職役時間累積紀錄、戶政事務所協尋函及相關通報資料等證據，足認涉案情節明確，依替代役實施條例第52條，認定羅男涉犯替代役役男無故擅離職役累計逾7日罪嫌，並向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。