空軍雷達站遭共諜滲透3軍士官重判 金控女行員竟當白手套幫洗錢

黃姓地下錢莊業者利用「軍好貸」吸收現役軍人貸款，再藉工作獎金為餌引誘士官兵交付公務資料，涉案官兵擴及機敏的空軍雷達站及戰鬥機聯隊，高雄高分檢依國安法等罪起訴黃男胞妹及涉案3名軍官兵，高雄高分院今宣判，黃女因協助交付賄款、助胞兄隱匿資金來源，依一般洗錢罪處4至10月徒刑，胡姓軍人等3人則依洩漏軍機罪重判2年至8年6月。

檢方調查，黃男（通緝中）受大陸綽號「勇哥」的男子王志勇指示，2019年起在台灣利用「軍好貸」等名義在社群投放廣告，吸引有資金需求的軍士官兵聯繫借款。

等官兵交付軍人證借貸後，黃男等人再以免除債務、賺取工作獎金等誘惑，要求借貸的軍士官兵可以交付職務上機密資料「抵債」，並透過在國泰世華銀行任職的胞妹當「白手套」，協助隱匿賄款來源，黃女還會至左營區某銀樓協助胞兄領取地下匯兌的款項。

國防部政戰局軍事安全總隊查出黃男刻意找軍人下手，報請橋頭地檢署指揮，與調查局國安站共同展開偵辦，查出空軍陳姓軍官及胡姓、陳姓士官兵確實有與黃男往來，借貸金額多達數十萬元。

2022年12月底，橋檢發動首波搜索，當時帶回黃男胞妹及陳姓軍官、胡姓士兵等人，另還查出左營區某知名銀樓許姓業者（另案偵結）涉嫌協助黃男洗錢。

當時橋檢訊後聲押4人卻獲法院交保，檢察官不服抗告，高雄高分院發回後地院更裁，黃女、許男及胡男裁准羈押，但黃姓主嫌則仍未到案。

因涉案軍士官洩漏文件屬於國家機密保護法範圍，屬於二審權責，橋檢將全案移轉給高雄高分檢偵辦。

全案經訊問證人、黃女、陳姓軍士官等人後，認定4人已違反國家安全法、國家機密保護法等重罪，對黃男胞妹及現役陳姓、胡姓等三名軍人提起公訴，至於未到案的黃姓主嫌，案發後疑逃往中國大陸，檢方另案發布通緝，許姓錢莊業者因涉洗錢，則由橋檢負責偵辦。

高雄高分院今天宣判，空軍胡姓上士、陳姓上尉作戰官被依「交付軍事機密於敵人罪」等罪，重判8年及8年6月徒刑；空軍陳姓上士則依刺探軍機罪判刑2年，協助洗錢的黃男胞妹，則犯一般洗錢罪判刑4至9月，黃女必須入監。可上訴。