地政士之子假婚五億高中生 申請外役監服刑後縮短刑期今年5月出監

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審在去年1月底認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，去年2月發監執行，夏男遲到36分鐘後報到，夏男起初先在台中監獄服刑，後來申請至台南明德外役監服刑，因服刑期間表現良好，符合縮短刑期規定，已提前3個月，在今年5月服刑期滿出監。

據查，夏男涉偽造文書罪，去年初遭判刑1年6月確定，去年2月間入監服刑，原定應在今年8月初才服刑期滿，但夏男服刑期間，符合申請外役監規定，已在去年9月間，先申請至台南明德外役監服刑，隨後因夏男符合縮短刑期的規定，縮短刑期3個月，已在今年5月服刑期滿出監。

台中市賴姓高中生（18歲，已歿）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（29歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，二審在去年1月23日，判刑1年6月確定，去年2月3日發監執行。

另外，賴母原是大陸地區人民，2002年7月嫁來台和賴家次子結婚，次子2008年2月死亡，賴母同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，直到2011年5月9日遭內政部撤銷在台戶籍登記。

依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，賴母可能最多只能繼承200萬元，案件確定後，依法大陸人士繼承不得逾台幣200萬元，超過部分，如台灣地區無同為繼承之人者，歸屬台灣地區後順序之繼承人，依民法的順序，是由賴家兄弟姊妹繼承。