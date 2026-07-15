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發文取暖遭砲轟…法官張浩銘謊報「帳號被盜」 懲戒法院判罰俸6個月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄地方法院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處調查資安戳破謊言。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭，建議罰俸6個月。懲戒法院今判決罰款現職月俸給總額6個月，約逾60萬元，可上訴。

張浩銘曾擔任律師，2024年12月23日派任高雄地院候補法官。本案源於去年3月10日，張以雙親扶養、醫療上有特別需要，向司法院申請優先調動至新北地院，但新北地院召開法官會議後，決議不同意張申請調動。

張浩銘不滿，同年5月27日晚間透過VPN院外連線，以暱稱「不吐不快」在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」的貼文，提及「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」、「變向（相）的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

貼文一出惹議，張浩銘為平息風波，於同年6月4日下午致電司法院資訊處，稱法官論壇貼文不是他發的，請求刪文，又發電子郵件表示「經院內查詢發現該篇文章從我帳號發文，但並非我本人發文，此發文造成我的困擾，請求協助刪除下列時間、暱稱作者之發文」。

張浩銘又向資訊處表示，高雄地院資訊室已在查是誰盜用帳號、啟動資安調查等。資訊處獲報，認為法官帳號被盜屬第一級資通安全事件，立即啟動調查，並確認貼文確實是張的IP發出，且雄院資訊室未接獲啟動調查的通知，紙包不住火，張浩銘緊急致電、寄電子郵件至資訊處道歉。

法評會認為，張向資訊處謊稱帳號遭盜用，與刑法未指定犯人的誣告罪「僅有一線之隔」，且事後一再否認有向資訊處表示「帳號遭盜用」，明顯思慮不周且言行不檢，違反法官倫理規範規定且情節重大。

懲戒法院開庭時，張浩銘表示事發後經過司法院資訊處長、雄院院長、行政庭長與很多法官的教導，這件事他才能「支撐到現在」，請庭上參酌他擔任過律師、公職，品行經過調查，並質疑職務評定與職務法庭的懲戒有雙重評價的疑義，盼只判「申誡」，若要罰俸，希望總額為「2個月以下」，並說「會繼續做好我的審判工作」。

高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，懲戒法院判決罰俸6個月。圖／聯合報系資料照
高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，懲戒法院判決罰俸6個月。圖／聯合報系資料照

高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，懲戒法院判決罰俸6個月。圖／聯合報系資料照
高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，懲戒法院判決罰俸6個月。圖／聯合報系資料照

司法院 高雄 新北

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