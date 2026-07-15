女騎士壓道路淤泥摔車遭輾斃 法院認公所有疏失卻免國賠原因曝

嘉義縣溪口鄉2022年發生一起死亡車禍，沈姓女子騎機車因輾壓路旁長期堆積的淤泥失控倒地，遭對向轎車撞擊輾斃。死者父母向溪口鄉公所提起國家賠償，求償524萬5360元。嘉義地院審理，鄉公所未清除道路淤泥，管理確有疏失，但沈女未注意車前狀況、未減速慢行且未戴安全帽，須負70%過失責任，計算後公所原應賠157萬餘元，又因父母已各領100萬元強制險理賠，損害已獲填補，因此判決駁回國賠請求，全案仍可上訴。

判決指出，2022年8月13日上午11時許，沈女騎機車行經溪口鄉一處村里道路，與劉姓男子駕駛的自小客車準備會車時，因右側路旁堆積淤泥，機車前輪壓上後失控倒地，隨即遭對向轎車撞擊、輾壓，送醫不治。

死者父母主張，溪口鄉公所身為道路管理機關，未善盡維護責任，任由道路長期堆積淤泥形成危險，因此提起國家賠償訴訟，父親求償243萬9642元、母親求償280萬5718元，合計524萬5360元。

法院審理，依嘉義縣道路管理自治條例，道路清潔屬溪口鄉公所職責，但公所坦承平時未派員定期清潔。從事故照片可見，淤泥不僅大量堆積，甚至已長出雜草，顯示已存在相當時間卻未清除，足認道路管理確有欠缺，且與沈女失控倒地遭撞死亡具有因果關係。

不過，法院採信警察大學交通事故鑑定結果，認定沈女騎車時未注意車前狀況、未減速慢行，且未依規定配戴安全帽，而死亡主要傷勢之一即為嚴重頭部鈍挫傷，未戴安全帽也是造成損害的重要原因。

法院因此認定，沈女應負70%過失責任，溪口鄉公所負30%責任，計算後沈父原可獲賠73萬1893元、沈母84萬1715元，共157萬3608元。不過，兩人事後均已領取100萬元強制汽車責任保險理賠金，合計200萬元，已超過依法可請求的賠償金額，因此判決駁回兩人的國家賠償請求。