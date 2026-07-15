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國小兒跟同學起衝突...父網罵對方父母「流氓腳、有粉味」這下糗了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子因讀國小的兒子與一名同學在校有糾紛，去年9月在公開社群上辱罵兒子同學的夫婦「有粉味」、「流氓腳」等語，更張貼兩人住址照片，令隱私名譽受損憤而報警，林男在審理中坦承犯行，一審近日審結，依違反個資法，判刑3月，可易科罰金，仍可上訴。

判決指出，林姓男子因兒子在校內活動，與同學起衝突，林男與兒子同學的父母產生嫌隙，去年9月9日利用電腦設備登入社群平台Threads後，在「校園霸凌零容忍」公開帳號留言區，接連張貼具侮辱性的言論。

林男在留言中公然辱罵黃姓夫婦「喜歡有粉味的病人，臉上的粉比牆壁的油漆厚，味道這麼重」、「流氓腳跟他老婆」、「既然有精神疾患的話，就別出來當志工啦」等語，更將兩人的姓名公布，還在留言區張貼載有兩人住所地址的照片。

全案經霧峰警分局移送偵辦，檢警調查其涉案事證明確，依違反個資法起訴。

台中地院近日審結，認定林男不尋理性管道解決紛爭，在不特定多數人共見共聞之網路平台上散布他人個資及誹謗文字，侵害他人隱私等權利，行為實有不當。

法官考量林男坦承犯行、過去無有罪判決的前科紀錄，但尚未與被害人達成和解或調解，也未實際賠償對方損害，不予宣告緩刑，依非公務機關非法利用個人資料罪，判刑3月，可易科9萬元，仍可上訴。

台中市林姓男子涉在網路辱罵兒子同學的父母，台中地院判刑3月。聯合報系資料照
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衝突 霸凌 個資

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