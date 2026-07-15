聽新聞
0:00 / 0:00
有這麼餓？偷吃一串雞屁股 台東男子挨告判罰8000元
台東一名鄧姓男子今年3月深夜前往市區一家雞排店，見攤位上一串價值僅35元的雞屁股無人看管，竟一時起了貪念，徒手拿走後當場吃下肚。店家發現商品遭竊後報警，警方調閱監視器循線查獲鄧男。儘管他事後已賠償店家200元，仍因竊盜行為遭法院判處罰金8000元，可易服勞役。
判決書指出，鄧男於3月27日晚間11時許，前往台東市一家雞排店，見林姓業者放置於攤位上的一串雞屁股無人看管，基於竊盜犯意，徒手將價值35元的雞屁股取走，並當場食用完畢。
店家清點商品時發現遭竊，立即向警方報案。警方調閱店家及周邊監視器影像，確認犯嫌身分後通知鄧男到案說明。鄧男坦承犯行，檢察官偵查終結後依竊盜罪提起公訴。
法院審理時，鄧男已賠償店家200元，高於商品價值，店家也已收受，因此法院未再宣告沒收犯罪所得。
不過法官認為，竊盜行為已侵害他人財產權，即使竊取物品價值不高，也不能因金額微小而免責。審酌鄧男犯後坦承犯行、已完成賠償，並考量其教育程度、經濟狀況及前案紀錄等情形，依竊盜罪判處罰金8000元，如易服勞役，以1000元折算1日。
法院也藉此提醒，無論竊取財物價值高低，只要未經同意取走他人財物，即可能觸犯竊盜罪，不僅留下刑事紀錄，還可能付出遠高於物品價值的法律代價。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。