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有這麼餓？偷吃一串雞屁股 台東男子挨告判罰8000元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名鄧姓男子今年3月深夜前往市區一家雞排店，見攤位上一串價值僅35元的雞屁股無人看管，竟一時起了貪念，徒手拿走後當場吃下肚。店家發現商品遭竊後報警，警方調閱監視器循線查獲鄧男。儘管他事後已賠償店家200元，仍因竊盜行為遭法院判處罰金8000元，可易服勞役。

判決書指出，鄧男於3月27日晚間11時許，前往台東市一家雞排店，見林姓業者放置於攤位上的一串雞屁股無人看管，基於竊盜犯意，徒手將價值35元的雞屁股取走，並當場食用完畢。

店家清點商品時發現遭竊，立即向警方報案。警方調閱店家及周邊監視器影像，確認犯嫌身分後通知鄧男到案說明。鄧男坦承犯行，檢察官偵查終結後依竊盜罪提起公訴。

法院審理時，鄧男已賠償店家200元，高於商品價值，店家也已收受，因此法院未再宣告沒收犯罪所得。

不過法官認為，竊盜行為已侵害他人財產權，即使竊取物品價值不高，也不能因金額微小而免責。審酌鄧男犯後坦承犯行、已完成賠償，並考量其教育程度、經濟狀況及前案紀錄等情形，依竊盜罪判處罰金8000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

法院也藉此提醒，無論竊取財物價值高低，只要未經同意取走他人財物，即可能觸犯竊盜罪，不僅留下刑事紀錄，還可能付出遠高於物品價值的法律代價。

一串價值35元的雞屁股，讓鄧姓男子吃出8000元罰金，法院提醒竊盜不因金額小而免責。示意圖／記者尤聰光攝影
一串價值35元的雞屁股，讓鄧姓男子吃出8000元罰金，法院提醒竊盜不因金額小而免責。示意圖／記者尤聰光攝影

台東一名男子偷走雞排店一串35元雞屁股並當場吃掉，事後雖賠償200元，仍遭法院依竊盜罪判罰8000元。聯合報系資料照
台東一名男子偷走雞排店一串35元雞屁股並當場吃掉，事後雖賠償200元，仍遭法院依竊盜罪判罰8000元。聯合報系資料照

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