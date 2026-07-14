影／水質監測公司爆內鬼！工程師竊密售陸企遭逮 涉營業秘密50萬交保

調查局台北市調查處獲報，指開創水資源公司前工程師邵子航，知悉現今環保當道，各大工廠需有汙水監測證明才能營運，竟於離職後竊取公司水質監測系統設備電路圖，找女友當人頭另起爐灶開公司，搶老東家台灣與大陸客戶生意，從中獲取利益；專案小組今天搜索約談邵子航及女友柯惠珍到案，台北地檢署訊後依營業秘密法諭令柯女20萬交保、邵男偵訊中。

據調查，邵子航原是台北內湖開創水資源公司工程師，專門負責工廠水質監測，邵男於2021年離職後，知悉近年環保議題正夯，特別是工廠排放汙水需要有合格證明，邵男發現老東家經營這塊領域，幾年內經濟效益高達數千萬，因而在2024年間，從外部登錄開創水資源雲端硬碟，竊取水質監測系統設備電路板結構圖、材料圖等營業秘密。

調查顯示，邵子航自行開設泰宸工程公司，並要女友柯惠珍擔任人頭負責人，實際則從事會計工作，邵男將竊取的電路板結構圖照本宣科，自己買材料組裝模具，再私下聯繫開創水資源公司裡兩岸的客戶，疑用低價搶老東家生意，至少有3家公司跟泰宸工程進貨。

開創水資源公司知悉後，認為自己的保密措施受侵害，且經濟利益損失達千萬元，憤而向調查局提告，台北市調處分析認為全案涉及營業秘密，報請檢察官李堯樺指揮偵辦。