迎戰九合一大選11件重點賄選案列管 中檢祭「斷水流」專案強查

為迎戰年底九合一大選，台中地檢署今日召集檢、警、調、廉及移民署等高層，舉辦期中查察檢討會議。會議聚焦四大精進策略，發動「斷水流」專案掃蕩地下匯兌以截斷境外資金、跨機關清查幽靈人口、提升AI假訊息澄清速度，以及防堵選舉賭盤。透過統合各方情資與優化蒐證品質，執法團隊展現淨化選風、嚴查不法的強烈決心。

會議由台中地檢署檢察長洪家原持，台中高分檢檢察長林錦村指導。中檢目前選情查察已進入白熱化階段，迄今接獲109件情資，分案偵辦「選他」案 100 件、「選偵」案 29 件。

中檢表示，檢察長已親自走訪轄內15個警分局凝聚基層共識，並指派專人深入地方，針對新住民與原住民實施分眾反賄選宣導。

台中高分檢檢察長林錦村在會中強調，各單位應動態調整賄選熱區評估。面對AI與深偽技術的抹黑手法，需大幅提升鑑識與澄清應變速度；查辦幽靈人口則應預先整合指引 Q&A，避免案件因蒐證不全而獲判無罪。此外，須強化網路巡邏以防堵選舉賭盤，並深入研析過往現金買票或境外介選之無罪案例，藉此精進第一線執法人員的蒐證技巧與布雷成效。

檢察長洪家原進一步指示，對已表態但尚未登記之候選人，若涉嫌賄選或「搓圓仔湯」，應及早蒐證嚇阻。地檢署預定於7月 28日前會同戶政機關全面清查幽靈人口。

為阻絕境外資金介選，台中地檢署將主動發動「斷水流」專案，強勢掃蕩轄內洗錢水房及地下匯兌。針對目前已列管的11件重點賄選個案，也將即刻召開情資審查會議縝密偵辦。

台中地檢署重申，將嚴守「公正、客觀、行政中立」原則，對賄選、暴力、賭盤與假訊息等不法行為絕不寬貸。呼籲參選團隊切勿心存僥倖以身試法，並鼓勵民眾勇於檢舉。檢舉人身分將絕對保密，檢舉獎金保證「看得到、領得到」。

發現不法請立即撥打檢舉專線：0800-024-099（撥通後按4），共同守護國家民主成果。